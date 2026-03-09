Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti - Son Dakika
Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti

Haberin Videosunu İzleyin
Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti
09.03.2026 12:53
Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti
Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, konseri sırasında bir dinleyicinin "Şarkıyı kısa tutalım" sözlerine sinirlendi. Performansını yarıda kesen Topaloğlu, mikrofonu bırakıp sahneyi terk etti.

"Uzaylı" lakabıyla bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz akşam sahne aldığı konserde yaşanan beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Hayranlarıyla buluşan Topaloğlu, şarkıya başlamak üzere olduğu sırada ön sıralardan gelen bir uyarı üzerine sinirlendi.

"ŞARKIYI KISA TUTALIM" UYARISINA SİNİRLENDİ

Görüntülere göre; bir dinleyici, Topaloğlu'na "Şarkıyı kısa tutalım" şeklinde seslendi. Bu sözler karşısında öfkelenen şarkıcı, dinleyiciyle kısa bir diyalog yaşadı.

"ONUR İLK DEFA İSMİNİN DIŞINDA HAREKET ETTİN"

Topaloğlu, dinleyiciye dönerek "Ne dedin sen Onur? İlk defa ismin dışında hareket ettin" sözleriyle tepki gösterdi.

SAHNEYİ TERK ETTİ

Yaşanan gerginliğin ardından ünlü sanatçı mikrofonu bırakarak sahneden indi ve performansını yarıda bıraktı. Yaşanan anlar konser alanındaki izleyiciler tarafından kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlüler, Magazin, Güncel, Müzik, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan tkcn Hakan tkcn:
    Onu söyleyen dinleyici değil nasıl haber yapıyonuz 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:20
