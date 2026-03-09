Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti

"Uzaylı" lakabıyla bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz akşam sahne aldığı konserde yaşanan beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Hayranlarıyla buluşan Topaloğlu, şarkıya başlamak üzere olduğu sırada ön sıralardan gelen bir uyarı üzerine sinirlendi.
Görüntülere göre; bir dinleyici, Topaloğlu'na "Şarkıyı kısa tutalım" şeklinde seslendi. Bu sözler karşısında öfkelenen şarkıcı, dinleyiciyle kısa bir diyalog yaşadı.
Topaloğlu, dinleyiciye dönerek "Ne dedin sen Onur? İlk defa ismin dışında hareket ettin" sözleriyle tepki gösterdi.
Yaşanan gerginliğin ardından ünlü sanatçı mikrofonu bırakarak sahneden indi ve performansını yarıda bıraktı. Yaşanan anlar konser alanındaki izleyiciler tarafından kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
