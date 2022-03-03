Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor? - Son Dakika
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Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor?

03.03.2022 15:52

Maske takmanın bile açık havada serbest olduğu ama müzik yasağının bir türlü kalkmadığı uygulamaya ünlü isimlerden sert tepkiler geldi. Bilim Kurulu toplantısında konuşan Koca, "Müzik yasağıyla ilgili Bilim Kurulu'nun böyle bir kararı yok" ifadelerini kullandı. Ardından ünlü isimlerden tepkiler yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgınına karşı alınan yeni kararları açıkladı. Açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını söyleyen Koca, müzik yasağıyla ilgili sorular üzerine "Müzik yasağıyla ilgili doğrusu bilim kurulunun bir kararı yoktur. Onun da yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim" dedi.

"MÜZİĞE SAAT SINIRI KONMAZ, BU İNSANLARIN EKMEĞİYLE OYNAMAK"

Müzik yasağının kalkmamasına ünlü isimlerde tepki gecikmedi. Instagram hesabından paylaşım yapan Gülben Ergen, "Alınan tüm önlemlerde esneklik yapılır ama koca bir sektörün sesi kısık kalmaya devam eder. Neden?

Öldü açlıktan müzisyenler öldü! Evlerinden çıktılar! Çocuklarına bakmakta zorlandılar! Yaşamak için çığlık attılar! Dayananlar oldu, taşıyamayanlar oldu. Ben 12'de iniyorum sahneden. Ama 12'de sahneye çıkan meslektaşlarım, arkadaşlarım var! Müziğin sesi kısılmaz. Müziğe saat sınırı konmaz. Sahne üzerinde çalışarak hayatını idame ettiren binlerce insanın ekmeğiyle oynamak bu. 12'de kısılan müzik baskıdır. Görmediğimiz bilmediğimiz felaketlerin habercisidir. Baskılanan her şey başka bir yerden, başka ve tercih edilmeyen bir şekilde tezahür eder" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimler, müzik yasağının kalkmamasına tepki gösterdi

EDİS: SIKI ÖNLEMLERİ BIRAKTIYSAK, BU YASAĞI DA ACİL KALDIRIN

Genç şarkıcı Edis ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gece 12'den sonraki müzik yasağı antidemokratik ülkelerde olabilecek rezil bir uygulama, eğer sıkı önlemleri geride bıraktıysak bu yasağı da acil olarak kaldırın artık. Ekonomi bu kadar kötü haldeyken müzik ve eğlence sektörüne yapılan bu ayrımcılığı anlayamıyorum gerçekten" dedi.

Ünlü isimler, müzik yasağının kalkmamasına tepki gösterdi

Armağan Çağlayan da "Bütün pandemi yasakları kalktı, hala müzik yasağı neden kalmadı? Bir tek bulaştıran müzik mi kaldı?" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü isimler, müzik yasağının kalkmamasına tepki gösterdi
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