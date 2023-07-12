Gözlerden uzak bir yaşam süren Necati Şaşmaz, hac ziyaretinde görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Gözlerden uzak bir yaşam süren Necati Şaşmaz, hac ziyaretinde görüntülendi

12.07.2023 11:54

Geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada Kurtlar Vadisi'nin geri döneceğinin müjdesini verdikten sonra ekranlarda görünmeyen Necati Şaşmaz'ın hacca gittiği ortaya çıktı. Şaşmaz'ın çektirdiği fotoğraflar da sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında gösterilen Kurtlar Vadisi'ndeki "Polat Alemdar" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Necati Şaşmaz, uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Sakin bir hayat yaşayarak sosyal medya hesabından paylaşım yapmamayı tercih eden Şaşmaz'ın hacca gittiği öğrenildi.

HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Haziran ayının son günlerinde hacca giden Şaşmaz, yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Instagram hesabını aktif olarak kullanmayan Şaşmaz'ın hacda çektirdiği fotoğraflar da takipçilerinin paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

KURTLAR VADİSİ İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Son olarak 2017 yılında Kurtlar Vadisi Vatan filminde rol alan Necati Şaşmaz, geçtiğimiz sene kasım ayında katıldığı program dizi hakkında müjdeli bir haber vermişti. Dizinin yeniden başlayacağını söyleyen başarılı oyuncu, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" demişti. Ancak Şaşmaz'ın açıklamasının ardından henüz bir gelişme yaşanmadı.

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Necati Şaşmaz, hac ziyaretinde görüntülendi
Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Necati Şaşmaz, hac ziyaretinde görüntülendi
Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Necati Şaşmaz, hac ziyaretinde görüntülendi
YORUMLAR (2)
  • Necati Kaya: Ülkeye rezillik algısını sokanlardan bir i. Genclerde öldurme,ölme,çeteleşme ile idol olup hacca gitmek..Güya artist. Ama başka filmi yok hemen hemen. Gorevini yapıp bitti. Hacda günahlardan arınmaya çalışiyor sanırım.Umarım arınır. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Biyo Art: Adam gibi adam Cevap Yaz 15 8 Yayından Kaldır
500
Herkes biliyor, bu bir sır değil! Kurtlar Vadisi'nin senaristleri yeni dizi için bir araya geliyor Herkes biliyor, bu bir sır değil! Kurtlar Vadisi'nin senaristleri yeni dizi için bir araya geliyor

Kurtlar Vadisi, Necati Şaşmaz, Hac, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gözlerden uzak bir yaşam süren Necati Şaşmaz, hac ziyaretinde görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Galatasaray, Leipzig'ten Angelino'yu transfer etmeye yakın
12:13 Okan Buruk'un ağzı kulaklarında! Galatasaray'ın dünyaca ünlü sol beki Angelino, İstanbul'a geliyor
11:53 Fenerbahçe'de ayrılacaklardan yeni takım kurulur! İşte topun ağzındaki 7 yıldız
11:49 Şanlıurfa'da Kızını Üstüne Tiner Döküp Yakarak Öldüren Baba Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Aldı
11:45 Fenerbahçe'den ayrılacaklardan yeni takım kurulur! İşte topun ağzındaki 8 yıldız
11:47 İstanbul'da Metrobüslerdeki Klima Sorunu Vatandaşların Tepkisini Çekiyor
11:44 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı! 1.626 lira seviyesinde işlem görüyor
11:41 Kızını üstüne tiner dökerek yakıp öldüren babaya, ağırlaştırılmış müebbet verildi
11:37 İstanbul'da metrobüslerde çalışmayan klimalar vatandaşı bezdirdi! Tepkiler çığ gibi
11:36 Dolar/TL Yükselişle Başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 13:04:09. #1.11#
SON DAKİKA: Gözlerden uzak bir yaşam süren Necati Şaşmaz, hac ziyaretinde görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement