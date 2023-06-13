Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu boşanma iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu boşanma iddialarını yalanladı

13.06.2023 08:49

Geçtiğimiz haftalarda eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, çıkan boşanma iddialarını yalanladı. Kıbrıs'ta yatırım yapma kararı aldıkları ve ev baktıkları konuşulan çift, yan yana poz vererek mutluluklarını gösterdi.

2016 yılında görkemli bir düğünle Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarca gittiği eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülendi. Görüntülerin ardından boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftten haftalarda sonra ilk kare geldi.

MUTLULUKLARI YÜZLERİNE YANSIDI

Haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan ve evliliklerine devam eden çift, önceki gün Kıbrıs'a gitti. Kıbrıs'ta yatırım yapma kararı aldıkları ve ev baktıkları konuşulan ünlü çift, çıkan boşanma haberlerinin ardından yan yana poz verdi. Gülümseyerek poz veren ikili, evliliklerinde bir kriz olmadığını göstermiş oldu.

Boşanma iddiasıyla gündeme gelen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan günler sonra yan yana poz

NE OLDU?

Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülendi. İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti. Görüntülerin ardından açıklama yapan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" derken Neslihan Atagül de "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dedi.

Boşanma iddiasıyla gündeme gelen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan günler sonra yan yana poz
Kadir Doğulu
Boşanma iddiasıyla gündeme gelen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan günler sonra yan yana poz
Boşanma iddiasıyla gündeme gelen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan günler sonra yan yana poz
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Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu boşanma iddialarını yalanladı - Son Dakika


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