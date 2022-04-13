Nişan Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek - Son Dakika
Üye Girişi

Nişan Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek

13.04.2022 15:10
Nişan Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek

18 yıl sonra tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez (52) ile Ben Affleck (49), geçtiğimiz hafta sonu nişanlandı. Affleck'in müstakbel eşine taktığı nişan yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı. Evlilik teklifinin perde arkası ise 'pes' dedirtti. İşte detaylar...

2000'li yılların en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, sürpriz bir ayrılık yaşayarak nişan yüzüklerini atmıştı.

MÜJDELİ HABERİ BÖYLE DUYURDU

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikiliden Jennifer Lopez, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Ünlü yıldız, "Sizinle gerçekten heyecanlı bir hikaye paylaşmak istiyorum. Biz nişanlandık!" dedi.

"KÖPÜK BANYOSU YAPARKEN..."

Lopez, kendisi köpük banyosu yaparken, Affleck'in önünde diz çöküp evlenme teklif ettiğini anlattı.

O andaki duygularını da şöyle ifade etti: "Tamamen hazırlıksız yakalanmıştım. Sadece gözlerinin içine baktım, hem gülümsedim hem de ağladım. Suskun kaldım, söyleyecek bir şey bulamadım. O da bana 'Bu evet demek mi?' diye sordu. Ben de evet dedim, tabii ki evet."

YÜZÜĞÜN DEĞERİ 5 İLA 7 MİLYON DOLAR ARASINDA

Ben Affleck, nişan töreninde Jennifer Lopez'e 8,5 karatlık yeşil bir elmas verdi.

Mücecher uzmanları ise, Lopez'in 8,5 karatlık doğal yeşil elmes nişan yüzüğüne, 5 ila 7 milyon dolar aralığında bir fiyat biçti.

"YÜZÜK DOĞAL"

Bloomberg'in haberine göre; Geçmişte Lopez için mücevherler yapan New York'lu kuyumcu Lisa Linhardt, aktrisin yeni nişan yüzüğünü Instagram'da bir fotoğrafta gördü ve "Yüzük doğal, güzel bir yeşil renk olarak görünüyor, bu boyutta ve renkte bir pırlanta son derece nadir olur" dedi.

Uzmanlar, Lopez'in satın almadan önce muhtemelen taşa baktığını söylüyor. Weinman, "Bu şeyler zaman alır. Genellikle, bir müşteri bir elması yalnızca bir kez gördükten sonra hemen satın almaz. Mücevher kategorisi çok benzersiz ve farklıdır" diyor.

Öte yandan Jennifer Lopez, 24 Temmuz'da 52. yaşına girmişti. Sevgilisi ve yakın dostlarıyla teknesinde doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcının, Ben Affleck'ten evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti.

"ARTIK BİLGEYİZ"

Ünlü şarkıcı da daha önce verdiği bir röportajda Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden başlayan ilişkisiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Lopez, "Artık biraz daha yaş aldık, biraz daha bilgeyiz ve daha fazla tecrübemiz var. Yaşamlarımızda farklı bir yerdeyiz. Artık çocuklarımız var ve bütün bunlar hakkında daha bilinçliyiz." demişti.

JENNİFER LOPEZ KİMDİR?

Jennifer Lynn López (24 Temmuz 1969, New York), Amerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, hayırsever, iş kadını, dansçı ve yapımcı. Gösteri dünyasına katılmaya 1986'da oynadığı My Little Girl filminde aldığı küçük bir rolden sonra karar verdi.

Lopez'in ilk başrol filmi 1997'de oynadığı Selena adlı biyografik bir filmdir. Gelecek yılda Lopez Out of Sight filmiyle 1 milyon $ üzerinde kazanan ilk Latin oyuncusu olmuştur. 1999'da ilk stüdyo albümü On the 6'le müzik kariyerine giriş yapmıştı.

2000'li yılların en başarılı 3. kadın sanatçısıdır.

2010 yılında Dünya Müzik Ödülleri'nde sanata üstün katkılarından dolayı efsane ödülünü kazanmıştır. 2013 yılında müziğe katkılarından dolayı Hollywood Bulvarı'ndaki Şöhret Yolu'nda 2500. yıldıza sahip olmuştur.

BEN AFFLECK KİMDİR?

Benjamin Géza Affleck (15 Ağustos 1972), Amerikalı oyuncu, yönetmen ve Oscar ödülü sahibi senarist. Affleck Berkeley, Kaliforniya'da doğmuştur. Babası öğretmenlik, uyuşturucu yardım terapistliği ve daha birçok başka alanda çalıştı. Annesi ise Harvard Üniversitesi mezunu bir öğretim görevlisidir.

2005-2015 yılları arasında Jennifer Garner ile evli olan oyuncu, 10. evlilik yıl dönümünden bir gün sonra boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Çiftin Violet Anne Affleck ve Seraphina Rose Elizabeth Affleck adında iki kızı ve Samuel Garner Affleck adında bir oğlu vardır.

2016'dan beri canlandırdığı Batman karakterine tutkusunu kaybettiğini, iyi oynayamadığını; bu yüzden rolü canlandırmayı başkalarının hak ettiğini düşündüğü için bu rolü bıraktı.

Affleck, Protestan olarak dünyaya geldi ama ailesi dindar değildi. Bebekken üç çocuğunun her biri Birleşik Metodist Kilisesi'nin üyeleri olarak vaftiz edildi. 2012'de kendisini agnostik olarak tanımladı. Affleck, 2015 yılında ailesiyle birlikte Los Angeles'ta haftalık Metodist kilise ayinlerine katılmaya başladı.

YORUMLAR
500
Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değeri 400 bin dolara çıktı Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değeri 400 bin dolara çıktı Bitlis Valisi Oktay Çağatay nikah şahidi oldu Bitlis Valisi Oktay Çağatay nikah şahidi oldu

Jennifer Lopez, Ben Affleck, Evlilik, dolar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Nişan Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek - Son Dakika


Son Dakika
15:15 AK Partili vekil Hülya Nergis'ten hayat pahalılığı yorumu: Biz de biliyoruz, inşallah bunlar aşılacak
15:15 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tatil eleştirilerine cevap: İmamoğlu 'Zaten herkes diyeceğini dedi sorun yok' dedi
15:11 Takdir toplayan hareket! Voleybolcu Hande Baladın koşamayanlar için koşacak
15:08 Mehmet Fatih Çıtlak'ın dil sürçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor
15:06 Fenerli amigo yürekleri ağza getirdi! Mecidiyeköy'de otelin çatısına çıkıp bayrak indirmeye kalktı
14:43 Ali Babacan apartman görevlileriyle iftarda buluştu: Devletin açıkladığı enflasyona herkes gülüyor, önce doğru konuşsunlar!
14:42 1 ay önce boşanmıştı! Petek Dinçöz, şimdi de oğluyla Miami'ye taşınıyor
14:39 Sadakatsiz dizisinde bu akşam neler olacak? Derin, Volkan'la Asya'nın ilişkisini öğrenecek mi?
14:30 Yabancı uyruklu gençlerle ilgili yeni bir skandal! Gittikleri mekanlarda garson kızların görüntülerini çekip, sosyal medyadan paylaştılar
14:17 Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değeri 400 bin dolara çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 15:21:24. #1.11#
SON DAKİKA: Nişan Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement