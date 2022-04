Nişan Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek - Son Dakika

2000'li yılların en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, sürpriz bir ayrılık yaşayarak nişan yüzüklerini atmıştı.

MÜJDELİ HABERİ BÖYLE DUYURDU

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikiliden Jennifer Lopez, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Ünlü yıldız, "Sizinle gerçekten heyecanlı bir hikaye paylaşmak istiyorum. Biz nişanlandık!" dedi.

"KÖPÜK BANYOSU YAPARKEN..."

Lopez, kendisi köpük banyosu yaparken, Affleck'in önünde diz çöküp evlenme teklif ettiğini anlattı.

O andaki duygularını da şöyle ifade etti: "Tamamen hazırlıksız yakalanmıştım. Sadece gözlerinin içine baktım, hem gülümsedim hem de ağladım. Suskun kaldım, söyleyecek bir şey bulamadım. O da bana 'Bu evet demek mi?' diye sordu. Ben de evet dedim, tabii ki evet."

YÜZÜĞÜN DEĞERİ 5 İLA 7 MİLYON DOLAR ARASINDA

Ben Affleck, nişan töreninde Jennifer Lopez'e 8,5 karatlık yeşil bir elmas verdi.

Mücecher uzmanları ise, Lopez'in 8,5 karatlık doğal yeşil elmes nişan yüzüğüne, 5 ila 7 milyon dolar aralığında bir fiyat biçti.

"YÜZÜK DOĞAL"

Bloomberg'in haberine göre; Geçmişte Lopez için mücevherler yapan New York'lu kuyumcu Lisa Linhardt, aktrisin yeni nişan yüzüğünü Instagram'da bir fotoğrafta gördü ve "Yüzük doğal, güzel bir yeşil renk olarak görünüyor, bu boyutta ve renkte bir pırlanta son derece nadir olur" dedi.

Uzmanlar, Lopez'in satın almadan önce muhtemelen taşa baktığını söylüyor. Weinman, "Bu şeyler zaman alır. Genellikle, bir müşteri bir elması yalnızca bir kez gördükten sonra hemen satın almaz. Mücevher kategorisi çok benzersiz ve farklıdır" diyor.

Öte yandan Jennifer Lopez, 24 Temmuz'da 52. yaşına girmişti. Sevgilisi ve yakın dostlarıyla teknesinde doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcının, Ben Affleck'ten evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti.

"ARTIK BİLGEYİZ"

Ünlü şarkıcı da daha önce verdiği bir röportajda Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden başlayan ilişkisiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Lopez, "Artık biraz daha yaş aldık, biraz daha bilgeyiz ve daha fazla tecrübemiz var. Yaşamlarımızda farklı bir yerdeyiz. Artık çocuklarımız var ve bütün bunlar hakkında daha bilinçliyiz." demişti.

JENNİFER LOPEZ KİMDİR?

Jennifer Lynn López (24 Temmuz 1969, New York), Amerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, hayırsever, iş kadını, dansçı ve yapımcı. Gösteri dünyasına katılmaya 1986'da oynadığı My Little Girl filminde aldığı küçük bir rolden sonra karar verdi.

Lopez'in ilk başrol filmi 1997'de oynadığı Selena adlı biyografik bir filmdir. Gelecek yılda Lopez Out of Sight filmiyle 1 milyon $ üzerinde kazanan ilk Latin oyuncusu olmuştur. 1999'da ilk stüdyo albümü On the 6'le müzik kariyerine giriş yapmıştı.

2000'li yılların en başarılı 3. kadın sanatçısıdır.

2010 yılında Dünya Müzik Ödülleri'nde sanata üstün katkılarından dolayı efsane ödülünü kazanmıştır. 2013 yılında müziğe katkılarından dolayı Hollywood Bulvarı'ndaki Şöhret Yolu'nda 2500. yıldıza sahip olmuştur.

BEN AFFLECK KİMDİR?

Benjamin Géza Affleck (15 Ağustos 1972), Amerikalı oyuncu, yönetmen ve Oscar ödülü sahibi senarist. Affleck Berkeley, Kaliforniya'da doğmuştur. Babası öğretmenlik, uyuşturucu yardım terapistliği ve daha birçok başka alanda çalıştı. Annesi ise Harvard Üniversitesi mezunu bir öğretim görevlisidir.

2005-2015 yılları arasında Jennifer Garner ile evli olan oyuncu, 10. evlilik yıl dönümünden bir gün sonra boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Çiftin Violet Anne Affleck ve Seraphina Rose Elizabeth Affleck adında iki kızı ve Samuel Garner Affleck adında bir oğlu vardır.

2016'dan beri canlandırdığı Batman karakterine tutkusunu kaybettiğini, iyi oynayamadığını; bu yüzden rolü canlandırmayı başkalarının hak ettiğini düşündüğü için bu rolü bıraktı.

Affleck, Protestan olarak dünyaya geldi ama ailesi dindar değildi. Bebekken üç çocuğunun her biri Birleşik Metodist Kilisesi'nin üyeleri olarak vaftiz edildi. 2012'de kendisini agnostik olarak tanımladı. Affleck, 2015 yılında ailesiyle birlikte Los Angeles'ta haftalık Metodist kilise ayinlerine katılmaya başladı.