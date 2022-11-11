Karakolda olay çıkaran Yağmur Sarnıç kendini savundu: Polisler sevgilimin yanında beni taciz etti

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Maltepe Küçükyalı Mahallesi'ndeki 17. Noter'de işlem yaptığı sırada, hakkında Düzce 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce suç delillerini bildirmeme suçundan, aranması olduğu anlaşılınca gözaltına alındı. Karakolda polislere hakaret ederek zorluk çıkardığı söylenen Sarnıç, sosyal medya hesabından video yayınlayarak yaşadıklarını anlattı.

"5-6 POLİS HER YERİMİ ELLEYEREK TACİZ ETTİ"

Instagram hesabının hikaye kısmından video yayınlayan Sarnıç, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Taciz edildiğini ileri süren Sarnıç, şunları söyledi: "Serumlarla ayakta duruyorum, şu an konuşmaya bile mecalim yok. Dün vekalet vermek için notere gittim. Aranmam varmış o yüzden memurlar geldi. İfade vermek için karakola gittiğim andan itibaren 5-6 tane memur tarafından kötü muameleye maruz kaldım. Bana taraflı bir şekilde yaklaştılar. Beni yerlerde sürüklediler, 5-6 tane erkek polis benim her yerimi elleyerek taciz ettiler. Bunu söylemek istemezdim, çok utanç verici. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Başka hiçbir kadının başına gelmesini istemiyorum. Darp edildim ama o bana koymadı. Erkek arkadaşımın yanında üstüm açıldı, onun uyarılarına rağmen beni taciz ettiler. Hepsinden şikayetçiyim."

*#arabaslik*1649*#arabaslik*

"Darp raporu aldım, şikayetçi de oldum. Dizimde ve kafamda izler var. Beni kameraya çektiklerini de biliyorum. Beni çekerken taraflı olduklarını anlamıştım. Taciz nedeniyle şikayetçi olduğum için algı yaratmaya ve kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Kurtulmaya çalışıyorlar ama kurtulamazlar. Görevini layığıyla yapanlara saygım sonsuz. İşkenceye maruz kaldım, taciz edildim. Hiçbir kadının onlar tarafından böyle bir şey yaşamasını istemiyorum. Onlardan şikayetçi olmayayım diye bana psikolojik baskı uyguladılar. Tehdit edildim ama vazgeçmedim."

*#arabaslik*2602*#arabaslik*

Konuşmasının devamında Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Sarnıç, "Kamera görüntülerini izlemelerini istiyorum. Maruz kaldığım darp ve tacizi göreceksiniz. Gereğinin yapılacağını biliyorum. Sizden ricamdır.