Nurgül Yeşilçay'ın cesur tarzı göz doldurdu - Son Dakika
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Nurgül Yeşilçay'ın cesur tarzı göz doldurdu

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Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği ''Alanur Yıldız'' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 30 günde 17 kilo vermiş ancak verdiği kiloları yaz tatilinde geri almıştı. Şimdilerde yeniden diyette olduğunu açıklayan Yeşilçay, derin göğüs dekolteli davet tarzıyla çok beğenildi. Ünlü ismin cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı.

26.11.2024 12:44  Güncelleme: 13:02
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İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülperi ve son olarak Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yine gündemde. Bir ara sıkı diyet yaparak fit haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nurgül Yeşilçay 1 ayda tam 10 kilo vermişti. 16 saat aç kalarak kilo verdiği açıklayan ünlü oyuncu yaz aylarında verdiği kiloları geri aldı.

10 günlük tatilinde 3 kilo alan Nurgül Yeşilçay şimdi yeniden diyete girdi. Diyet yaparken çok zorlandığını söyleyen ünlü isim 2 kilo verdiğini söyledi. "Yiyip, içip, gezip, eğlenmeyi seviyorum" diyen Yeşilçay, "Bu yüzden diyet yaparken çok zorlanıyorum, diyet yapmak dünyanın en zor şeylerinden biri. Ama uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.

ARALIKLI ORUÇ YAPMIŞTI

Yeşilçay daha önce aralıklı oruç yaptığını söylemiş ve "Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok" demişti.

Nurgül Yeşilçay'ın cesur tarzı göz doldurdu

YORUM YAĞDI

Özel bir davete siyahlar içerisinde gelen Nurgül Yeşilçay derin göğüs dekoltesiyle adeta göz doldurdu. Ünlü ismin bu haline sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok şık', 'her haliyle çok güzel', 'olay kadın' gibi yorumlar yapıldı.

Nurgül Yeşilçay\'ın cesur tarzı göz doldurdu

Nurgül Yeşilçay, Veda Mektubu, Magazin, Söz, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay'ın cesur tarzı göz doldurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat:
    Soyunun soyunun.!!! Laiklikle, çağdaşlıkla diye diye en sonunda anadan doğma olacaksınız sokaklarda 24 17 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Hiçte yakışsa 13 4 Yanıtla
  • yasin null:
    bundan sonra böyle yapmasalar aç kalırlar soyunarak dikkat çekecekler. 8 1 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    yaş geçtikçe fiyat düşüyor,yükseltmek için(önce malı görelim diyorlarya)reklam şart. 6 1 Yanıtla
  • Ferrari Alonso:
    Bu da içi geçmiş elma gibi fos olmuş 5 1 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Onun yaptığı teşhircilik, sizin yaptığınız röntgencilik! 5 1 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    çıplaklık cesur ve moda olmuş tabii hesap günü de vardır 1 2 Yanıtla
  • Salih Akinci:
    Erkeklerde cesur : Tehlike karşısında korkmamak. Kadınlarda cesur: Toplum içinde mümkün oldukça soyunmak. 1 1 Yanıtla
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