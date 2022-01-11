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Nurseli İdiz, söylediği sözlerden dolayı yıllardır küs olduğu Özgür Aras'tan özür diledi - Son Dakika

Nurseli İdiz, söylediği sözlerden dolayı yıllardır küs olduğu Özgür Aras'tan özür diledi

11.01.2022 16:50

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan oyuncu Nurseli İdiz, yıllar önce "Sahte insan, gay" dediği için arasının açıldığı Özgür Aras'tan özür diledi. Yıllar önce bir hata yaparak o sözleri söylediğini belirten İdiz, "Öfke kontrolüne kurban gittim" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Nurseli İdiz oldu. Pişmanlıklarından ve yaşadıklarından dolayı aldığı derslerden bahseden İdiz, yıllardır konuşmadığı Özgür Aras'a da zeytin dalı uzattı.

"İNSANLARI KIRDIĞIM İÇİN PİŞMANLIK DUYUYORUM"

Pişmanlıklarından bahseden Nurseli İdiz, "İnsanları kırmış olmaktan çok pişmanlık duyuyorum. O da elimde olmayan sebeplerdendi. Affetmek ve af dilemeyi öğrenmek çok önemli" dedi.

"ŞİMDİ OLSA ÖZGÜR'E ONLARI SÖYLEMEZDİM"

Kalaycıoğlu'nun "Affettiğin ya affedeceğin insan kategorisine Özgür Aras da giriyor mu?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Nurseli İdiz, şunları söyledi: "Elbette. Bu olay 8 sene önce olmuştu. Özgür onu ısıtıp yeniden gündeme getirdi. Niye öyle olduğunu da bilmiyorum. Dava açmak istedi ama yeterli delil bulunamamış. Şimdi olsa söylemezdim ama insanlara derdimi anlatamayınca inanılmaz bir birikim oluyor. Tabi ben öyle dediğim için o öyle olmadı. O anda onun canını en fazla acıtabilecek neyse onu söylemek istedim."

Nurseli İdiz, söylediği sözlerden dolayı yıllardır küs olduğu Özgür Aras'tan özür diledi

"ÖZGÜR'DEN ÖZÜR DİLERİM"

"Öfke kontrolüne kurban gittim. Özgür'den özür dilemiş olayım o da kızgınlığını kaldırsın. Çünkü hayat çok kısa. Özür dile, affet. Özrünü kabul eden eder, etmeyen de etmez. Ben artık bugün yaşıyorsam ne mutlu bana diyecek yaşa geldim."

Nurseli İdiz'in samimi açıklamalarının ardından medya danışması Özgür Aras'ın ne cevap vereceği merak konusu oldu.

ÖZGÜR ARAS VE NURSELİ İDİZ ARASINDA NE OLDU?

Menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras, Nurseli İdiz'in bir televizyon kanalında kendisi için 'gay' ve 'sahte insan' diyerek kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

Nurseli İdiz, söylediği sözlerden dolayı yıllardır küs olduğu Özgür Aras'tan özür diledi
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Nurseli İdiz, Özgür Aras, Youtube, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nurseli İdiz, söylediği sözlerden dolayı yıllardır küs olduğu Özgür Aras'tan özür diledi - Son Dakika
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