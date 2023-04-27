Nusret Gökçe, çalışanları tarafından ayrımcılık ve dekolteli giyinme zorunluluğu iddiaları nedeniyle mahkemelik oldu - Son Dakika
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Nusret Gökçe, çalışanları tarafından ayrımcılık ve dekolteli giyinme zorunluluğu iddiaları nedeniyle mahkemelik oldu

27.04.2023 10:58

Dünyanın farklı yerlerinde şubeleri bulunan meşhur kasap Nusret Gökçe, eski çalışanlarıyla mahkemelik oldu. Eski elemanlar, Nusret'in kendilerine ayrımcılık yaptığını ve dekolteli giyinmeye zorladığını iddia ederek şikayette bulundular.

"Salt bea" hareketiyle adını geniş bir kitleye duyuran ve sonrasında birçok ülkede restoran açan Nusret Gökçe, eski çalışanlarıyla mahkemelik oldu. ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Insider'a konuşan davacılar, Gökçe'nin restoranlarında cinsiyetçi bir atmosfer olduğunu ve çalışanların milliyetlerine göre ayrımcılık yapıldığını da öne sürdü.

"SAYGI DUYULMUYORDU"

Yayınlanan haberde "Insider'ın incelemeleri sonrasında Gökçe'nin ve restoranlarının daha karanlık bir yönü ortaya çıktı. İki şehirde açılan 7 davada konuşan 9 eski çalışan, Gökçe'nin şöhret ve paraya takıntılı olduğunu söyledi. Eski çalışanlar emek sömürüsünün yanı sıra iş ortamında testosteron ağırlıklı bir çalışma kültürü olduğunu da da ileri sürdü" ifadelerine yer verildi. Insider'dan Sophia Ankel'e konuşan ve geçmişte Nusr-Et Miami'de rezervasyon sorumlusu olarak çalışan bir kadın, "Size uygulanması gerekenden çok daha az saygı duyulduğunu hissediyorsunuz, saygı duyulmuyordu" dedi.

Nusret Gökçe, ayrımcılık ve dekolteli giyinme zorunluluğu iddiasıyla eski çalışanlarıyla davalık oldu

TÜRK OLMAYAN ÇALIŞANLARA KÖTÜ MUAMELE İDDİASI

Bazı eski çalışanlar da Türk olmayan çalışanlara kötü muamele yapıldığını ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını da iddia etti. 2021'de dava açan Angelo Maher isimli bir eski çalışan, "Covid-19 yasakları kalktıktan sonra daha önce çok iyi çalışmama rağmen beni yeniden işe almadılar. Türk çalışanları ise yeniden işe aldılar" dedi.

"KISA ETEK VE GÖĞÜS DEKOLTELİ GİYİNMEMİ İSTEDİ"

Maher öte yandan erkek çalışanların kendisini taciz ettiğini ve daha dekolteli giyinmesi konusunda uyarı yapıldığını ileri sürdü. Nusr-Et New York'ta eskiden barda çalışan Elizabeth Cruz isimli bir kadın ise, "Genel müdür işteki ilk günümde kısa etek, yüksek topuklu ve göğüs dekolteli giyinmemi istedi" şeklinde konuştu. Müdürün kendisine cinsiyetçi ve ırkçı söylemlerde bulunduğunu da ileri süren kadın, "O dönemde restoranda çalışan bir Türk kadın çalışan ise normal üniformasıyla geliyordu" dedi.

Nusret Gökçe, ayrımcılık ve dekolteli giyinme zorunluluğu iddiasıyla eski çalışanlarıyla davalık oldu
Nusret Gökçe, ayrımcılık ve dekolteli giyinme zorunluluğu iddiasıyla eski çalışanlarıyla davalık oldu
YORUMLAR (1)
  • Volkan Söndüren: Yanlış Adamı meşhur etmişler. Trilyonlarım olsa, yine bu adamın Restaurantlarında yemek yemem. Neyse, gün gelir bunun daha havası söner. Bunun nesine yüz veriyorlar anlamış değilim. Cevap Yaz 28 6 Yayından Kaldır
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Nusret Gökçe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nusret Gökçe, çalışanları tarafından ayrımcılık ve dekolteli giyinme zorunluluğu iddiaları nedeniyle mahkemelik oldu - Son Dakika


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