Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj

Türkiye restoran açtıktan sonra ünü ülkeyi aşan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde mekan açan Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe'nin başı eski çalışanıyla belaya girdi. Daha önce birlikte çalıştığı kişi tarafından şantaj edildiğini ileri süren Gökçe, şikayetçi oldu.

10 BİN DOLAR İSTEDİ

Yine iddiaya göre taraflar arasında husumet devam ederken genç adam, bir arkadaşı aracılığıyla Özgür Gökçe'den 10 bin dolar para istedi. Parayı vermeyi kabul etmeyen Gökçe, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ABİSİNE RAKİP OLDU

Nusret'in ünlü etçi kardeşi Özgür Gökçe, kendi camiasında Sultan Chef olarak tanınıyor. Sultan Chef, yıllar önce Türk menşeili bir şirket ile anlaşarak Kuveyt'teki restoranın başına geçti. Restoranda et pişirip herkesin gönlünü kazanan Özgür Gökçe, abisine de rakip oldu. İki kardeşin birbirine olan benzerliği ise görenleri şaşırttı. İkiz kadar benzeyen iki kardeş, verdikleri pozlarla da adlarından söz ettiriyor.