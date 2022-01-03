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Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj - Son Dakika

Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj

03.01.2022 08:08

Tuzlama hareketi ile dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe, eski çalışanının şantajına maruz kaldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Türkiye restoran açtıktan sonra ünü ülkeyi aşan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde mekan açan Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe'nin başı eski çalışanıyla belaya girdi. Daha önce birlikte çalıştığı kişi tarafından şantaj edildiğini ileri süren Gökçe, şikayetçi oldu.

10 BİN DOLAR İSTEDİ

Yine iddiaya göre taraflar arasında husumet devam ederken genç adam, bir arkadaşı aracılığıyla Özgür Gökçe'den 10 bin dolar para istedi. Parayı vermeyi kabul etmeyen Gökçe, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ABİSİNE RAKİP OLDU

Nusret'in ünlü etçi kardeşi Özgür Gökçe, kendi camiasında Sultan Chef olarak tanınıyor. Sultan Chef, yıllar önce Türk menşeili bir şirket ile anlaşarak Kuveyt'teki restoranın başına geçti. Restoranda et pişirip herkesin gönlünü kazanan Özgür Gökçe, abisine de rakip oldu. İki kardeşin birbirine olan benzerliği ise görenleri şaşırttı. İkiz kadar benzeyen iki kardeş, verdikleri pozlarla da adlarından söz ettiriyor.

Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, eski çalışanı tarafından şantaj edildi
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, eski çalışanı tarafından şantaj edildi
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, eski çalışanı tarafından şantaj edildi
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj - Son Dakika
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