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Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı - Son Dakika

Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı

11.10.2021 10:14

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın konuşması esnasında sözünü keserek ödülü uzattığı için tepki çeken, konuşma sırasındaki mimikleri de eleştirilen Tamer Karadağlı, 2. Sayfa programına bağlanarak kendini savundu. Yanlış anlaşıldığını söyleyen Karadağlı, "Zafer konuşması ödülle yapılır diye verdim. Olaydan sonra Yalçın'ın paylaşımlarına baktım HDP ve Selahattin Demirtaş'la ilgili paylaşımlar yapmış, Onları mı destekliyor?" dedi.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada ilginç anlar yaşandı. Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavırlar gösterdi. Bir süre sonra ise dayanamayarak konuşma devam ederken oyuncuya ödülünü uzattı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Bu hareketiyle gündem olan sosyal medyada tepki gösterilen Tamer Karadağlı'dan ilk açıklama geldi.

"YALÇIN, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I MI DESTEKLİYOR?"

Yaşanan olayın ardından sosyal medyada gündem olan Tamer Karadağlı, TV8 ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak kendini şu sözlerle savundu: "Ben hiçbir terbiyesizlik yapmadım. Dönüp bana 'sus mu diyorsun' dedi. Ben de hayır ödülünüzü alın onunla konuşun dedim. Çünkü zafer konuşmaları ödülle yapılır. Ben bu kadar ciddiye almadım olanları. Ben hiçbir şey söylemedim, linç yemeye başladım. Sonra ona sahip çıkmaya başladılar. Demek ki ona sahip çıkanlar başka insanlar. Oyunculuğuma laf edenleri ciddiye almıyorum. Orada konuşma uzadığı için sıkılmış olabilirim. Kendi meslektaşlarını aşağılaması benim hoşuma gitmedi. Organize bir şekilde linç girişimi var. Ben Nihal Yalçın'ı sadece oyuncu kimliğiyle değerlendiriyorum. Benim sevdiğim bir oyuncu. 'Kadınların konuşması bastırılıyor' denildiğinde olayın içeriğine bakmaya başladım. Yalçın'ın paylaşımlarına bakmaya başladım. 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' falan demiş. Demirtaş 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi hanımefendi bunu mu savunuyor? Pelvin Buldan falan da ona sahip çıkıyor. Türk ordusuna silah doğrultan, ateş eden, polisini, öğretmenini öldüren terörist örgütün tümüyle karşısındayım. Ben PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan bir insanım. Şimdi gidip onlara sormak lazım. Siz PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Abdullah Öcalan'ın bebek katili, terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Lanetliyor musunuz?' diye."

Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı, sessizliğini bozdu

"HANGİ KADINA NE DÜŞMANLIK YAPMIŞIM?"

"Bana söylenen şey bu festivalin sanatla alakasının olmadığı, sadece politik olması. Gittiğime de pişman oldum. Kimin neyi savunduğu hangi partiye oy verdiğinin bir önemi yok. Burada sanatta bahsedildiği için ben sorgulamadan gittim Zaten hanımefendi HDP'yi ve Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş. Hangi kadına ne düşmanlık yapmışım ben? Kadın düşmanlığı ne demek? Benim son oynadığım Savaşçı dizisindeki rolüm mü onu rahatsız etti."

Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı

YALÇIN, KARADAĞLI'NIN TAKLİDİNİ YAPTI

Tamer Karadağlı'nın tepkilerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem" dedi. Yalçın bu açıklamasının ardından bir arkadaşıyla video çekerek Tamer Karadağlı'nın taklidini yaptı.

Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı

Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı
Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti

Tamer Karadağlı, Film Festivali, Nihal Yalçın, Antalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı - Son Dakika
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