Oğlu için hastaneye koştu! Alişan'dan sert tepki: Dayanamadım, çıktım - Son Dakika
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Oğlu için hastaneye koştu! Alişan'dan sert tepki: Dayanamadım, çıktım

Oğlu için hastaneye koştu! Alişan\'dan sert tepki: Dayanamadım, çıktım
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Oğlu Burak'ın rahatsızlanması üzerine hastaneye giden Alişan, özel hastanede yaşadığı bekleme süresine tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, daha sonra devlet hastanesine geçtiklerini anlattı.

Alişan, oğlu Burak'ın yüksek ateş ve boğaz ağrısı yaşaması üzerine Çeşme'de hastaneye başvurdu. Özel bir hastanenin acil servisinde yaşadıklarını anlatan şarkıcı, bekleme sürecinden memnun kalmadığını belirtti.

Oğlu için hastaneye koştu! Alişan'dan sert tepki: Dayanamadım, çıktım

Acil serviste kendilerine önlerinde 8 hastanın bulunduğunun söylendiğini aktaran Alişan, yaklaşık 45 dakika geçmesine rağmen oğlunun ateşinin bile ölçülmediğini ifade etti. Bunun üzerine hastaneden ayrılma kararı alan şarkıcı, oğlunu devlet hastanesine götürdü.

Oğlu için hastaneye koştu! Alişan'dan sert tepki: Dayanamadım, çıktım

DEVLET HASTANESİNDE 10 DAKİKADA İŞLEM TAMAMLANDI

Alişan, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde ise sürecin çok daha hızlı ilerlediğini söyledi. Burak'ın ateşinin ölçülmesi ve doktor tarafından muayene edilmesinin yaklaşık 10 dakika içerisinde gerçekleştiğini belirten şarkıcı, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Oğlu için hastaneye koştu! Alişan'dan sert tepki: Dayanamadım, çıktım

Yaşadığı deneyimi sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, “Allah razı olsun devletimizden de devlet hastanelerinden de...” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

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Son Dakika Magazin Oğlu için hastaneye koştu! Alişan'dan sert tepki: Dayanamadım, çıktım - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Şovunu TRT de yap 7 6 Yanıtla
    serdar sallama serdar sallama:
    Sende kendi mahallende nemalan 3 1
  • Sami Göksu Sami Göksu:
    Allahın gücüne gider artık devlet hastanesinde evet muamele ve tedavi süreci daha iyi ve hızlı bir kaç hizmetli sorunu var azarlama eskisi gibi davem ediyor gerisi çok güzel 3 1 Yanıtla
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