Oğlunu okula bırakırken bir kadınla tartışan Buse Varol isyan etti!

Son dönemde Alişan'ın "Buse'yi dizilerde öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözleriyle gündemden düşmeyen oyuncu Buse Varol, oğlunu okula bırakırken talihsiz bir olay yaşadı. Oğlunun okulunun önünde bir kadınla park meselesi yüzünden tartıştığını anlatan Varol, yasal yollara başvuracağını belirtti.

"KADIN ÇILDIRMIŞ GİBİ BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Yaşadığı olayı Instagram hesabından yayınladığı video ile anlatan Buse Varol, şunları söyledi: "Arkadaşlar sizlere kadının kadına şiddeti nasıl olur, onu anlatacağım. Sinirlerim inanılmaz bozuk. Ben her sabah Burak'ı okula bırakıyorum. Arabayı kapının önüne bırakıp, dörtlüleri yakıp kapıdan çocukları teslim ediyoruz. Okulun içine bile girmiyoruz çünkü arabalarımız çalışır halde oluyor... Bu işlem toplamda 1 dakika bile sürmüyor. Bu sabah yine Burak'ı okula bıraktım. Burak'ı indirirken yan tarafa park etmiş bir araba vardı, içinde de bir kadın. Çıldırmış gibi bağırmaya başladı. 'Arabanı çekeceksin', 'Arabanı buraya park etmeyeceksin' diye."

"AĞZA ALINMAYACAK KELİMELER SÖYLEDİ"

"Aslında arabam park halinde değildi, çalışır vaziyetteydi. Kadın bir anda hakaret etmeye başladı ve gerçekten ağıza alınmayacak kelimeler, inanılmaz derecede yükseldi. Çıldırmış gibi, gözü dönmüş gibi arabanın camını açıp bana bağırdı."

"HAKARET DAVASI AÇACAĞIM"

"Bir insana nasıl hakaret edebilirsin?" diyerek olayın şokunu atlamadığını belirten Varol, bağrışlardan dolayı oğlu Burak'ın da çok korktuğunu söyledi. Yasal yollara başvuracağını anlatan Varol, "Cipe binip, insanlara bağırarak insanlık olmuyor! Şiddetle kınıyorum. Okuldan bana hakaret ettiğine dair görüntüleri aldıktan sonra kendisine hakaret davası açacağım" şeklinde konuştu.