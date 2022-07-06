Oğuzhan Koç'un karın kasları gerçek mi? Sosyal medya kullanıcıları aynı yorumu yapıyor: Ameliyatla kas yaptırmış

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor. Mutlu bir ilişkileri olan çift, 26 Haziran'da önce aile arasında isteme töreni yaptı sonra arkadaşlarının katıldığı bir nişan töreni gerçekleştirdi.

KASLI VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ

Yaz sonunda evlenecek olan çift, düğün öncesi soluğu tatilde aldı. Göcek'e tatile giden çiftten Oğuzhan Koç'un kaslı vücudu sosyal medyada gündem oldu. Yoğun bir iş temposu olan Koç'un kaslarının gerçek olmadığı iddia edildi. Fotoğrafları sosyal medyada yayılan şarkıcı için "Bütün vücudu dökülürken o kaslar nasıl oldu?" ve "Yağ aldırarak kas yaptırmış" yorumları yapıldı.

İşte Oğuzhan Koç'un kasları için yapılan bazı yorumlar...