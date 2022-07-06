Oğuzhan Koç'un karın kasları gerçek mi? Sosyal medya kullanıcıları aynı yorumu yapıyor: Ameliyatla kas yaptırmış - Son Dakika
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Oğuzhan Koç'un karın kasları gerçek mi? Sosyal medya kullanıcıları aynı yorumu yapıyor: Ameliyatla kas yaptırmış

06.07.2022 11:59

26 Haziran'da nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, düğün öncesi dinlenmek için tatile çıktı. Üstsüz görüntülenen Oğuzhan Koç'un kaslı vücudu ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkıcının vücudunu gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Ameliyatla kas yaptırmış, vücuduna bakıldığında gerçek olmadığı belli" yorumları yaptı.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor. Mutlu bir ilişkileri olan çift, 26 Haziran'da önce aile arasında isteme töreni yaptı sonra arkadaşlarının katıldığı bir nişan töreni gerçekleştirdi.

KASLI VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ

Yaz sonunda evlenecek olan çift, düğün öncesi soluğu tatilde aldı. Göcek'e tatile giden çiftten Oğuzhan Koç'un kaslı vücudu sosyal medyada gündem oldu. Yoğun bir iş temposu olan Koç'un kaslarının gerçek olmadığı iddia edildi. Fotoğrafları sosyal medyada yayılan şarkıcı için "Bütün vücudu dökülürken o kaslar nasıl oldu?" ve "Yağ aldırarak kas yaptırmış" yorumları yapıldı.

Oğuzhan Koç'un karın kasları estetik mi? Vücudunu gören herkes aynı yorumu yapıyor: Yağ aldırıp kas yaptırmış

İşte Oğuzhan Koç'un kasları için yapılan bazı yorumlar...

Oğuzhan Koç'un karın kasları estetik mi? Vücudunu gören herkes aynı yorumu yapıyor: Yağ aldırıp kas yaptırmış
YORUMLAR
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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç'un karın kasları gerçek mi? Sosyal medya kullanıcıları aynı yorumu yapıyor: Ameliyatla kas yaptırmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğuzhan Koç'un karın kasları gerçek mi? Sosyal medya kullanıcıları aynı yorumu yapıyor: Ameliyatla kas yaptırmış - Son Dakika
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