Alacak-verecek meselesi kavgaya neden oldu! Okan Karacan, eski eşiyle karakola düştü - Son Dakika
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Alacak-verecek meselesi kavgaya neden oldu! Okan Karacan, eski eşiyle karakola düştü

30.03.2023 11:18

Okan Karacan, ocak ayında kimsenin ruhu bile duymadan boşandığı Zeynep Kadıoğlu'nun da ortağı olduğu yapım şirketine polislerle birlikte gitti. Alacak meselesi yüzünden şirkete giden Karacan, çalışanlarla arbede yaşadı. "Can güvenliğim yok" diyerek şirketteki çalışanlardan şikayetçi olan Karaca, kendisini karakola yönlendiren polislerle de tartışma yaşadı.

Oyuncu ve sunucu Okan Karacan, geçtiğimiz ocak ayında boşandığı Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden karakolluk oldu. Dün alacaklarının temini için kendisinin kurduğunu söylediği şirketin önüne giden Karacan, çalışanlarla arbede yaşadı.

ŞİRKETİN ÖNÜNDE KAVGA ÇIKTI

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; Polisler şirketin önüne giden ve bir personelle tartışan ünlü isim, "Burası benim emeklerimle 1 yıl önce kurduğum şirket. 1 kişiye 5 kişi saldırıyor. Alacaklarımı 1 senedir vermiyorlar. Telefonlarımı engellediler, bana yabancı madde kullanıyorsun diyerek şantaj yapıyorlar. Ben şeker hastası bir insanım, 30 yıldır bu işi yapıyorum ve alkol almıyorum. Yabancı madde kullanmıyorum, kullansak söyleriz" dedi.

Alacak meselesi yüzünden kavga çıktı! Okan Karacan, eski eşiyle karakolluk oldu

"HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİYİM, İÇERİ ALIN"

Şirkete girmeye çalışan Okan Karacan, personellerle arbede yaşayınca araya polis girdi. Polislere de müdahale eden Karacan, "Hepsinden şikayetçiyim, hepsini karakola alın. Ben ekmeğimin, çocuklarımın rızkının peşindeyim" dedi. Karacan'a aracına bindirerek karakolu gitmesi gerektiğini söyleyen güvenlik güçleri, "Gerekeni yapacağız" dedi.

Alacak meselesi yüzünden kavga çıktı! Okan Karacan, eski eşiyle karakolluk oldu

ZEYNEP KADIOĞLU: UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM, ONUN BİZE VERECEĞİ VAR

Konuyla ilgili konuşan Okan Karacan'ın esi eşi Zeynep Kadıoğlu, ise "Bağımlılıkları vardı, o yüzden de ortağıyla ayrıldı. Neden boşandığımızı anlatamam çünkü çocuklarımın babası. Evliliğimiz bittikten sonra uzaklaştırma kararı aldırdım. Bu kararı hiçe saydı. Çocuklarımın velayeti bende. Bu şirketi o kurmadı. Şu anda bir şeyleri yediremiyor. Onun hiçbir alacağı yok, tersine vereceği var. Daha önce de böyle geldiği için uzaklaştırma kararı aldırmıştım" ifadelerini kullandı.

Alacak meselesi yüzünden kavga çıktı! Okan Karacan, eski eşiyle karakolluk oldu
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Son Dakika Magazin Alacak-verecek meselesi kavgaya neden oldu! Okan Karacan, eski eşiyle karakola düştü - Son Dakika


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