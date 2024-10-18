Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı - Son Dakika
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Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı

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Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakteriyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, yıllar sonra ilk kez dizinin aslında bir Amerikan yapımından uyarlandığını açıkladı. Bu çarpıcı itiraf, televizyon dünyasında büyük yankı uyandırdı.

18.10.2024 11:06  Güncelleme: 11:20
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Oktay Kaynarca Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV'deki programı Fenomen'e konuk olan ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi'nin aslında bir Amerikan dizisinden uyarlandığını belirtti.

Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı

"BUNU İLK KEZ AÇIKLIYORUM"

Dizinin esin kaynağının TRT'de yayınlanan Büyük Tuzak adlı Amerikan formatlı bir yapım olduğunu açıkladı. Oktay Kaynarca, bu bilginin bugüne kadar pek duyulmadığını ve kendisinin bu gerçeği ilk kez açıkladığını ifade etti. Kaynarca programda, "İşin aslına bakarsanız, o dönem TRT'de 'Büyük Tuzak' diye bir dizi vardı. Amerikan formatıydı ve biz de bayılarak izliyorduk. Sonrasında Osman'ın yanına gittim ve 'Bu dizi formatlanırsa Türkiye'de çok ilgi çeker' dedim. Ancak bir süre bu konu gündemde kalmadı. Ardından Osman beni çağırdı ve projeyi yapmaya karar verdiklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı

ORİJİNAL BİR YAPIM DEĞİLMİŞ

Kaynarca'nın açıklamaları, Kurtlar Vadisi'nin aslında orijinal bir yapım olmadığını, Amerikan dizisi Büyük Tuzak'tan esinlenilerek uyarlandığını ortaya koydu. Bu itiraf, dizinin hayranları arasında şaşkınlıkla karşılandı. Kurtlar Vadisi, yayınlandığı dönem boyunca büyük bir izleyici kitlesi edinmiş ve Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri olarak anılmaya devam etmişti.

Oktay Kaynarca\'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı

Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi, Süleyman Çakır, Kültür Sanat, Televizyon, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Yunus Uslu:
    Farkeder mi bu dizi İstanbul’un trafik sorununu çözen insanlara devlet adabını öğreten devletin gücünü aşılayan bir başyapıttır. 177 30 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Tamam tamam sen orada baş karakter olmadığın için kötüle 150 34 Yanıtla
  • Ömer Atasoy:
    amerikanin hangi filmiyse eminim oda kurtlar vadisini daha çok izlemiştir 139 12 Yanıtla
    Ismail keskin:
    güzel cevap 7 1
  • Aa:
    ne farkeder izlendimi izlendi reytingler alt üst olmadimi oldu 116 8 Yanıtla
  • Ali Kaysi:
    Boş yayıyor 77 10 Yanıtla
  • Gülümser Colak:
    Bunun da mafya dizilerinden de biktik yaaaa. Artık sıfatını görmek istemiyoruz. 70 11 Yanıtla
  • ENDER:
    7 yıl bir fiil izledim onun çıktığı gün eve misafir almazdım ne günlerdi beeeee 58 8 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Her sene ölüm yıl dönümü kutlanıyor, gıyabi cenaze namazı kılınıyor çıkmış uyarlama falan ne fark eder ki ? Kendisi gidip demiş birde :)) Kurtlar vadisi' de bir çok ülkede yayınlandı severek izlendi. Önemli olan yıllar sonra bile hala konuşuluyor olması emeği geçenin emeğine sağlık bizlere soğuk kış gecelerinde evlerimizde güzel zamanlar geçirttiler. 36 3 Yanıtla
  • Aşkın Kılıç:
    18.10.24 izleyenleri dağa var var da olacak eminim içinde bende olarak kim ne derse desin 14 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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