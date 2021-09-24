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Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar - Son Dakika

Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar

24.09.2021 09:01

Balat'ta Sinemasal Kültür Sanat Derneği bulunan sinemacı Enes Kaya, etkinliklerini düzenlemek için aynı bölgede 5 yıllığına bir arsa kiraladı. Aldığı bu arsayı otoparka çevirmek isteyen kişiler, sinemacının olumsuz yanıtının ardından silahlarına sarıldı. Kaya'yı sokak ortasında bacaklarında vuran grup, daha sonra sinemacının eşinin dükkanını taşladı.

İstanbul Balat'ta eşiyle birlikte yaşayan sinemacı 35 yaşındaki Enes Kaya, Sinema ve kültür alanında çalışmalar yapmak için aynı semtte Sinemasal Kültür Sanat Derneği'ni kurdu. Çocukların sinemaya olan ilgisini arttırmak için çalışmalar yapan Kaya, ocak ayında sanat evinin yakınında 5 yıllığına bir arsa kiraladı. Ancak etkinlik alanı kurmak isteyen sinemacının başı arsaya otopark yapmak isteyenlerle derde girdi.

YOL ORTASINDA BACAĞINDAN VURDULAR

Temmuz ayında Enes Kaya'nın yanına gelen bir kişi iddiaya göre arsayı boşaltması için tehditler savurdu. Olayın üzerine karakola giden Enes Kaya, kendisini tehdit eden kişiden şikayetçi oldu. 30 Temmuz'da kendisini tehdit eden gruptaki bir kişi, Balat Yıldırım Caddesi'ndeki dernek binası yakınında Enes Kaya'ya tabancayla saldırdı. Sıkılan 4 kurşundan biri Kaya'nın dizine isabet etti. Sinemacıya sokak ortasında saldıran kişi, teslim oldu ve tutuklandı.

Önce sokak ortasında kurşunladılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar! Sinemacı Enes Kaya, yaşadığı büyük korkuyu anlattı

EŞİNİN DÜKKANINA SALDIRDILAR

Saldırının ardından da Enes Kaya ve eşi için zor günler devam etmeye başladı. Tehditler aralıksız sürerken, önceki gün maske takan motosikletli iki kişi Enes Kaya'nın eşine ait sanat atölyesinin camlarını taşlayarak kırdı. Saldırıda işyerindeki heykeller de paramparça edildi.

Önce sokak ortasında kurşunladılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar! Sinemacı Enes Kaya, yaşadığı büyük korkuyu anlattı

"ÇEKİP GİTMEMİ VE ÇALIŞMALARI BIRAKMAMI İSTEDİLER"

Peş peşe yaşadığı olaylardan sonra yaşadıklarını anlatan Enes Kaya, sokak ortasında kurşunlanmasıyla ilgili şunları söyledi: "Ben burada sanat yönetmenliği yapıyorum. Dizi ve reklam işlerinde çalışıyorum. Sinemasal bizim için gönüllü bir proje. Buradan geçerken sürekli kendilerini sergilediler. Temmuz ayında da biz burada alanın temizliğini yapmaya başladık. Orada gönüllü arkadaşlarımızla birlikte bir faaliyete başladığımızda bana telefon açtılar. Murat Özer adlı şahıs telefonla beni arayarak oradan çekip gitmemi, çalışmalarımı bırakmamı istediler. Daha sonra Recep Çetin isimli şahıs alana geldi. Alanda tehditleri bana karşı sergilemeye devam eti. Sonrasında araya bayram girdi."

Önce sokak ortasında kurşunladılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar! Sinemacı Enes Kaya, yaşadığı büyük korkuyu anlattı

"ÖNCE DİZİME SONRA VÜCUDUMA ATEŞ ETTİLER"

Bayram'dan sonra ben yine konu ile alakalı resmi çalışmalar yürütürken, belediyeden aşağıya yürüyerek geldim. Bu sokağın başında yaklaşık 500 metre Recep Çetin isimli şahıs beni gizlice takip etmiş. Arkamdan eğilerek beni sakat bırakmaya yönelik doktorlardan öğrendiğim kadarıyla sakat bırakmaya teşebbüs ederek ilk önce dizime bir el ateş etti. Silah sesinin verdiği o korkuyla heyecanla koşmaya başladım. Bu seferde vücuduma öldürmeye teşebbüs ederek 3 el ateş etti. Allaha şükür bu mermiler patlamadı. Eğer o atılan mermiler bana isabet etmeseydi bu alanda çocuklar vardı. O çocuklardan birine gelip farklı bir ailenin de hayatını zinadan çevirebilirlerdi"

Önce sokak ortasında kurşunladılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar! Sinemacı Enes Kaya, yaşadığı büyük korkuyu anlattı

"HAYATIMIZ KAOS OLDU, CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Hayatlarının kaos olduğunu kaydeden Kaya, "Hem maddi bir zararımız var hem de hayatımız kaos olmuş durumda. Burada can güvenliğimiz yok. 2009 yılından bu yana huzurla yaşadığımız Balat'ı şu anda bu şahıslar yüzünden maalesef huzursuzuz" şeklinde konuştu.

Önce sokak ortasında kurşunladılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar! Sinemacı Enes Kaya, yaşadığı büyük korkuyu anlattı
Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar

Enes Kaya, İstanbul, Silah, Balat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar - Son Dakika
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