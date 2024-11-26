Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'un sevilen isimlerinden Onur Buldu, gözlerden uzak tuttuğu eşiyle öğretmen eşiyle gündemde...
Onur Buldu, 2020'de öğretmen Duygu Kozoğlu ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çift, kızları Masal'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını ve sevincini yaşamıştı.
Onur Buldu özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren bir oyuncu... Geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan çift, "Nazardan çok korkuyoruz. Masal'ı çekmezseniz çok mutlu oluruz" demişti.
İşte Onur Buldu ve gözlerden uzak tuttuğu eşi;
Son Dakika › Magazin › Onur Buldu'nun gözlerden uzak tuttuğu eşi, güzelliğiyle büyülüyor - Son Dakika
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