Onur Saylak'tan duygusal paylaşım: ''Güzellerim… 14!''

21.01.2026 12:24
Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, eski eşi Tuba Büyüküstün ile olan ikiz kızları Maya ve Toprak'ın 14. yaş gününü sosyal medyadan kutladı. Saylak'ın bu paylaşımı kısa sürede magazin gündemine damga vurdu. İkizlerin doğum günü pastalarının başında çekilen fotoğraflar ve aile sıcaklığı yansıtan kutlama sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ayrıca, ikizlerin anneleri Tuba Büyüküstün'e olan benzerlikleri de dikkat çekti.

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, Tuba Büyüküstün ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Maya ve Toprak'ın 14. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"GÜZELLERİM… 14!"

Onur Saylak, kızlarının doğum gününe özel paylaştığı kareye, "Güzellerim… 14!!!" notunu düştü. Paylaşımda Maya ve Toprak'ın doğum günü pastalarının başında mumları üflerken çekilen samimi anları yer aldı.

İkiz kardeşler için hazırlanan iki ayrı pastanın detayları da dikkat çekerken, sade ve aile sıcaklığı taşıyan kutlama sosyal medyada beğeni topladı.

Tuba Büyüküstün ise kızlarının son halini "İyi ki doğdunuz kızlarım" notuyla paylaştı.

ANNLERİNE BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan karelerde Maya ve Toprak'ın anneleri Tuba Büyüküstün'e olan benzerlikleri de gözlerden kaçmadı. Özellikle yüz hatları ve bakışlarıyla annelerini andıran ikizler için sosyal medyada "Annelerinin kopyası", "Tuba Büyüküstün'ün gençliği gibi" şeklinde yorumlar yapıldı.

BOŞANMANIN ARDINDAN ORTAK POZ VERMEDİLER

2011 yılında nikah masasına oturan ve ayrılık kararı aldıklarına dair haberler nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Onur Saylak - Tuba Büyüküstün çifti 2017 yılında yollarını ayırmıştı. Boşanmalarının ardından çocuklarıyla ilgili konularda ortak bir duruş sergileyen çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ayrılık sonrası birlikte aile pozu vermemeleri de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. İkili en son 2019 yılında çocuklarıyla birlikte avm çıkışında kameralara yakalanmıştı.

Saylak'ın kızlarıyla yaptığı bu paylaşım, boşanmanın ardından geçen yıllar içinde nadir görülen aile anlarından biri olarak yorumlandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • bx9d7jpsy6 bx9d7jpsy6:
    çok güzeller maşallah cin gibi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
