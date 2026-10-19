Oscar ödüllü oyuncu Barkhad Abdi 65 bin dolar kazandı, telefon satmaya geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Oscar ödüllü oyuncu Barkhad Abdi 65 bin dolar kazandı, telefon satmaya geri döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oscar ödüllü oyuncu Barkhad Abdi 65 bin dolar kazandı, telefon satmaya geri döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Captain Phillips filmindeki performansıyla BAFTA ödülü kazanan ve Oscar'a aday gösterilen Barkhad Abdi, filmdeki rolü için 65 bin dolar aldıktan sonra ağabeyinin telefon dükkânında çalışmaya devam etti.

“Captain Phillips” filmindeki performansıyla BAFTA ödülü kazanan ve Oscar’a aday gösterilen Barkhad Abdi’nin, filmden aldığı ücretin ardından ağabeyinin telefon dükkânında çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Oscar ödüllü oyuncu Barkhad Abdi 65 bin dolar kazandı, telefon satmaya geri döndü

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Barkhad Abdi, Tom Hanks’in başrolünde yer aldığı “Captain Phillips” filmiyle oyunculuğa adım attı. Filmde Somalili korsanların lideri Abduwali Muse’u canlandıran Abdi, performansıyla BAFTA’da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı ve aynı dalda Oscar’a aday gösterildi.

Oscar ödüllü oyuncu Barkhad Abdi 65 bin dolar kazandı, telefon satmaya geri döndü

Abdi, filmdeki rolü karşılığında 65 bin dolar aldı. Çekimler tamamlandıktan sonra Minneapolis’e dönen oyuncu, ağabeyinin telefon dükkânında çalışmaya başladı. Abdi, filmin galasının yapıldığı gün işinden ayrıldı.

İLK FİLMİYLE ÖDÜL KAZANDI

Oyunculuk deneyimi bulunmayan Abdi, “Captain Phillips” için düzenlenen seçmelere katılarak rolü aldı. Paul Greengrass’ın yönettiği 2013 yapımı film, gerçek bir korsan saldırısını konu alıyordu. Abdi’nin performansı, ilk sinema rolü olmasına rağmen ona BAFTA ödülü ve Oscar adaylığı getirdi.

Oscar ödüllü oyuncu Barkhad Abdi 65 bin dolar kazandı, telefon satmaya geri döndü

Filmden sonra bir süre telefon satışı yapan Abdi, galanın ardından oyunculuk kariyerine odaklandı.

Cep TelefonuBarkhad AbdiMagazinBaftaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı Sebebi çok konuşulacak Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu 21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
12:08
Pep Guardiola’dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır
Pep Guardiola'dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
11:43
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
11:37
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
11:28
İrfan Can Eğribayat’ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı Taraftarlar bunu konuşuyor
İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor
11:23
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 12:24:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Oscar ödüllü oyuncu Barkhad Abdi 65 bin dolar kazandı, telefon satmaya geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei