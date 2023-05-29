Oyuncu Ahsen Eroğlu, seçim sonucunun ardından ülkeyi terk etme kararı aldı - Son Dakika
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Oyuncu Ahsen Eroğlu, seçim sonucunun ardından ülkeyi terk etme kararı aldı

Oyuncu Ahsen Eroğlu, seçim sonucunun ardından ülkeyi terk etme kararı aldı

29.05.2023 10:03

Oyuncu Ahsen Eroğlu, seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ülkeyi terk etme kararı aldığını söyledi. Dün sandıkta görevli olduğunu ve elinden geldiğince herkese yardım ettiğini söyleyen Eroğlu, "Maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum. Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için çözüm yolları bulmaya gideceğim. Bana gitme vakti göründü" dedi.

Bir dönem Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Netflix'te yayınlanacak olan Merve Kült filminde başrol oynayan Ahsen Eroğlu, seçimin ardından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

"BANA GİTME VAKTİ GÖRÜNDÜ"

Seçim sonuçlarının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan genç oyuncu, "Bana gitme vakti göründü arkadaşlarım yakın zamanda" ifadelerini kullandı. Paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlayan Eroğlu, yeni bir açıklama yaparak kararı neden adlığını açıkladı.

"SANDIK BAŞINDA KURALLARIN DIŞINA ÇIKILMASIN DİYE ÇOK ÇABALADIM"

Dün sandıkta görevli olarak çalıştığı ve herkese yardım ettiğini söyleyen 28 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Bugün sandık başında dürüstçe çalıştım. Sağ, sol demeden herkese yardım ettim. Etmeye çalıştım değil ettim. Çünkü ben böyle öğrendim. Kuralların dışına çıkılmasın diye çok çabaladım. Buna rağmen her şey karman çormandı. Sesini yükseltip azarlamaya kalktılar. Her iş bilmeyenin tek bildiği bağırmak olduğu için maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum. Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için çözüm yolları bulmaya gideceğim. Ne zaman olur bilemem. Ama insan gibi yaşama hakkı istiyorum. Karşımdaki insanın gözünde ayrımcılık görmek istemiyorum. Neyse bu böyle uzar gider. İçinde sevgi ve dürüstlük olan herkese sarılıyorum efenim Sevgiler."

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