Oyuncu Aslı Enver, 7 aylık hamilelik pozunu ilk kez paylaştı - Son Dakika
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Oyuncu Aslı Enver, 7 aylık hamilelik pozunu ilk kez paylaştı

11.05.2023 09:44

7 aylık hamile güzel oyuncu Aslı Enver, doğum gününü kutlamak için eşi Berkin Gökbudak ile yurt dışına gitti. Hamileliğini gözlerden uzak yaşayan ve her fırsatta karnını saklayan oyuncu, ilk kez sosyal medya hesabından karnı burnunda bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Kavak Yelleri, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde Mehmet Günsür ile başrolü paylaştığı Arayış dizisi için gün sayan Aslı Enver, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Kasım ayında Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturduktan sonra hamile olduğunu duyuran Enver, yeni yaşını kutlamak için eşiyle yurt dışına çıktı.

KARNINI GÖSTERDİ

Hamileliğin başından beri konuşmaktan çekinen ve karnını her fırsatta gizleyen Aslı Enver, kural bozdu. Instagram'da 6,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, doğum gününe özel yaptığı paylaşımda ilk kez karnını gösterdi. Oyuncu paylaşımında "Hayatımdaki her şey ve herkes için teşekkür ederim" ifadeleri yer verirken paylaşımda kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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7 aylık hamile Aslı Enver, ilk defa karnı burnunda pozunu paylaştı 7 aylık hamile Aslı Enver, ilk defa karnı burnunda pozunu paylaştı

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Son Dakika Magazin Oyuncu Aslı Enver, 7 aylık hamilelik pozunu ilk kez paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Aslı Enver, 7 aylık hamilelik pozunu ilk kez paylaştı - Son Dakika
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