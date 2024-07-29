Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı - Son Dakika
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Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı

Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı

Güzel oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıldır aşk yaşadığı Metin Temel ile yollarını ayırdı. Malbora, Instagram hesabından Temel ile olan tüm fotoğrafları sildi.

29.07.2024 08:17
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Üç Kuruş, Darmaduman ve Yaban Çiçekleri gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle yollarını ayırdı.

ANILARINI SİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 18 yaşından beri aşk yaşayan Aslıhan Malbora ile mühendis Metin Temel, 4 ay önce yollarını ayırdı. Yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan ikilinin neden ayrıldığı ise bilinmiyor. Malbora ayrılık sonrası Instagram hesabından Temel ile ola tüm fotoğraflarını silerken Metin Temel ise silmedi.

Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı

LEFTER FİLMİNDE OYNAYACAK

Üç Kuruş dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Aslıhan Malbora, Kübra dizisinde Çağatay Ulusoy ile Yaban Çiçekleri'nde de Akın Akınözü ile partner olmuştu. Güzel oyuncu şimdilerde Lefter filmi için hazırlık yapıyor. Malbora, Erdem Kaynarca ile partner olacağı filmde Meri karakterini oynayacak.

Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı
Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı
Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı
Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı
Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı
Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı

Aslıhan Malbora, Metin Temel, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz: işte günün haberi çok geç kalmış bi haber herkes bu haberi bekliyordu 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: öksürtmeye başladı ise bırakmıştır Malboroyu.. 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak: elin oğlu on yıldır 2 0 Yanıtla
  • Ankara null: kimse evlenemez para yok ev yok hayat pahali ailenizle oturun yoksa 2sene sonra bosanma davasi hadi mal bolusme kavgasi negerek var :( biz yandik siz yanmayin bekarlik sultanliktir cok net 0 0 Yanıtla

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