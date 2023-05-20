Oyuncu Birce Akalay, arkadaşının doğum gününe Star Wars kostümü giyerek geldi, sokak şenlendi - Son Dakika
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Oyuncu Birce Akalay, arkadaşının doğum gününe Star Wars kostümü giyerek geldi, sokak şenlendi

20.05.2023 11:16

Oyuncu Birce Akalay, "Star Wars" hayranı arkadaşının doğum günü partisine katılırken Darth Vader karakterini kostümünü giydi. Bununla da yetinmeyen Birce Akalay, sokak ortasında kostümle roman havası oynamaya başladı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Birce Akalay, eğlenceli karakteriyle de zaman zaman dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncu son olarak Star Wars film serisini seven arkadaşı için Darth Vader kostümü giydi.

ARKADAŞININ DOĞUM GÜNÜ İÇİN GÖBEK ATTI

Kostüm giyerek Asmalımescit'teki arkadaşının yanına giderek sürpriz yapan başarılı oyuncu, sokak sanatçılarının çaldığı müziğe ayak durdurarak herkesin içinde roman havası oynadı. Akalay'ın sokak ortasından kostümle roman havası oynadığı anlar da çevredekiler tarafından kayda alındı. Instagram hesabından kostümlü fotoğraflarını paylaşarak arkadaşının doğum gününü kutlayan Akalay, "Duygularımı tarif etmem olanaksız. İlk günkü gibi, yıllardır olduğu gibi sonsuz olalım. Kalbimizin ve gerçekliğimizin sınırsızlığına hastayım. Doğduğun güne şükürler olsun. Varlığım, varlığına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

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Birce Akalay, Star Wars kostümü giyerek sokak ortasında göbek attı Birce Akalay, Star Wars kostümü giyerek sokak ortasında göbek attı

Birce Akalay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Birce Akalay, arkadaşının doğum gününe Star Wars kostümü giyerek geldi, sokak şenlendi - Son Dakika


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