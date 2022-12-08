Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol ile olan aşk dedikodularını alevlendirecek paylaşım - Son Dakika
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Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol ile olan aşk dedikodularını alevlendirecek paylaşım

08.12.2022 10:51

Oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından meslektaşı İbrahim Çelikkol ile olan fotoğrafını "Sevdim Seni Bir Kere" şarkısıyla paylaşarak kısa sürede gündem oldu.

Siyah Beyaz Aşk ve Kuş Uçuşu gibi dizilerde başrolü paylaşan ve sonrasında birçok projede yer alan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol, paylaşımlarıyla isimlerinden söz ettirdi. Akalay, sosyal medya hesabından adının sürekli aşk dedikodusuna karıştığı Çelikkol ile bir fotoğrafını paylaştı.

"SEVDİM SENİ BİR KERE"

İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu'nun 5 yıllık evliliği geçtiğimiz haziran ayında sona ermiş, yakışıklı oyuncunun Birce Akalay ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Hakkındaki aşk iddiasını yalanlayan Akalay, Instagram hesabından Çelikkol ile bir fotoğrafını yayınlayarak Teoman'ın 'Sevdim Seni Bir Kere' şarkısını ekledi. Akalay'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile fotoğrafını paylaştı! Pozdan çok eklediği şarkı olay oldu
Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile fotoğrafını paylaştı! Pozdan çok eklediği şarkı olay oldu
Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile fotoğrafını paylaştı! Pozdan çok eklediği şarkı olay oldu
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İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol ile olan aşk dedikodularını alevlendirecek paylaşım - Son Dakika


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