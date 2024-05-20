Ünlü oyuncu sandviçin içinden çıkan malzemelere isyan etti

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En son Şafak Sezer'in yazdığı Kamil Çetin'in yönettiği "Kolpaçino" 4 4'lük filminde oynayan Dereoğlu, Instagram hesabından paylaştığı videoda isyan etti.

"BU KADAR PARA SOKAĞA MI ATLIR"

Ünlü oyuncu satın aldığı sandviçin içinden çıkan malzemelere isyan etti. Malzemenin azlığından şikayet eden Dereoğlu, "45 liraya sattığı sandviçin içinden çıkan peynire bak siz adamı salak mı zannediyorsunuz. Orada açıp bakmıyoruz diye efendilik yapıyoruz diye beni aptal mı sanıyorsunuz. Baksak arsız dersiniz bu kadar para sokağa mı atılır? Ayıp size ayıp" ifadelerini kullandı.

"BİZ BODRUMDA O SANDVİÇİ 350 TL'YE YİYORUZ"

Ünlü oyuncunun sandviç isyanına sessiz kalamayan Yeliz Yeşilmen, "Biz o sandviçi Bodrum'da 350 TL'ye yiyoruz" yorumunda bulundu. Bu yorumlar üzerine Işın Karaca'dan da yorum gecikmedi, "Denetim gelmediği müddetçe biz bu durumlara daha çok şahit olacağız!" dedi.