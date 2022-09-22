Boşanma İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu! - Son Dakika
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Boşanma İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu!

22.09.2022 13:33
Boşanma İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu!

Oyuncu Burcu Binici, sevgilisi Tankurt Manas ile geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturmuştu. Çiftin, evliliklerinin hemen başında boşanma kararı aldığı öne sürüldü. Binici'den iddialara cevap geldi. İşte detaylar...

'Söz', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Bir Bulut Olsam' gibi dizilerden tanıdığımız Burcu Binici, geçtiğimiz haftalarda rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatını birleştirdi.

Sessiz sedasız evlenen ikili hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR!

Binici ve Manas, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı.

Ayrılık iddiasının ardından Burcu Binici'den ilk açıklama geldi.

"FEVRİ DAVRANDIK, TARTIŞTIK"

2.Sayfa'ya konuşan Binici, "Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya bulmak, almak da büyük strese soktu bizi. Bir de üstüne ev sahibi kandırdı. Bu durum da bizi üzdü. Fevri davrandık, tartıştık. Ama toparlarız" açıklamasını yaptı.

BURCU BİNİCİ KİMDİR?

06 Haziran 1986 tarihinde dünyaya gelen Burcu Binici, bir müddet doğduğu yer olan Erzurum'da büyümüştür. Babasının işi dolayısıyla farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalan Burcu, aslen Rize Hemşin'lidir.

Devlet Su İşleri'nde memur olarak görev yapan babasıyla birlikte Aydın'a geçen Burcu Binici, ilk,orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. Çok küçük yaşlarda dansa ve müziğe merak salan ünlü isim, şan eğitimi almıştır ve davul ile nagarada çalabilmektedir.

Liseden mezun olduktan sonra babası Tekrar Erzurum'a tayin olunca Özel bir bankanın Erzurum Merkez Şubesi'nde 6 ay kadar çalıştı. Oyunculuğa başlamadan önce doğuda ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çok farklı işlerde çalıştı.

Anadolu Ateşi'ndeki bir hoca tarafından keşfedilerek dans ekibine çağırıldı. Bir yıl kadar Anadolu Ateşi'nde dans etti. Daha sonra 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile "Bir Bulut Olsam" Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizi filminde oynamış oldu. Sonrasında Söz dizisinde Ceren rolüyle yıldızı parladı. Burcu Binici uzun zamandır herhangi bir dizide yer almıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Boşanma İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu! - Son Dakika

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