Oyuncu Dilara Aksüyek, futbolcu Cenk Şahin'e aşık oldu - Son Dakika
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Oyuncu Dilara Aksüyek, futbolcu Cenk Şahin'e aşık oldu

06.07.2023 12:04

Final yapan Yürek Çıkmazı dizisinin güzel oyuncularından Dilara Aksüyek, Bursaspor'da oynayan Cenk Şahin ile bir süredir aşk yaşıyor. İkili, Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi.

Final yapan Yürek Çıkmazı dizisinin güzel oyuncularından Dilara Aksüyek, gönlünü Bursaspor'da oynayan Cenk Şahin'e kaptırdı. İkilinin bir süredir aşk yaşadığı ve şimdilerde Çeşme'de tatil yaptıkları ortaya çıktı.

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Hakan Kanburoğlu'nun özel haberine göre, Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle tanınan Onur Bay ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulan güzel oyuncu, Tuğba Yurt'un eski sevgilisi Cenk Şahin'le 1 aydır gözlerden uzak şekilde aşk yaşıyor. Bir süredir tatilde olan ikili önceki akşam Alaçatı'daki bir eğlence mekanında sarılarak poz verdi. İkili, sosyal medyada yayılan fotoğraflarının ardından henüz bir açıklama yapmadı.

YORUMLAR (1)
  • Paravan Hesap: Tek derdimiz Dilar'nın aşkıydı vayyy beeee?? Cevap Yaz 23 0 Yayından Kaldır
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Dilara Aksüyek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Dilara Aksüyek, futbolcu Cenk Şahin'e aşık oldu - Son Dakika


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