Oyuncu Dilara Aksüyek, futbolcu Cenk Şahin'e aşık oldu

Final yapan Yürek Çıkmazı dizisinin güzel oyuncularından Dilara Aksüyek, gönlünü Bursaspor'da oynayan Cenk Şahin'e kaptırdı. İkilinin bir süredir aşk yaşadığı ve şimdilerde Çeşme'de tatil yaptıkları ortaya çıktı.

1 AYDIR BİRLİKTELER

Hakan Kanburoğlu'nun özel haberine göre, Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle tanınan Onur Bay ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulan güzel oyuncu, Tuğba Yurt'un eski sevgilisi Cenk Şahin'le 1 aydır gözlerden uzak şekilde aşk yaşıyor. Bir süredir tatilde olan ikili önceki akşam Alaçatı'daki bir eğlence mekanında sarılarak poz verdi. İkili, sosyal medyada yayılan fotoğraflarının ardından henüz bir açıklama yapmadı.