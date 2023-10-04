Oyuncu Engin Yüksel'in 2 yaşındaki oğlu vefat etti - Son Dakika

Oyuncu Engin Yüksel'in 2 yaşındaki oğlu vefat etti

Son Güncelleme: 04.10.2023 11:09

Usta oyuncu Engin Yüksel'in bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 28 aylık oğlu Çınar Aziz, hayatını kaybetti.

Kaygısızlar dizisindeki rolüyle tanınan ve sonrasında birçok projede yer alan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Engin Yüksel'in 2,5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Oğlunun bir süredir hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen oyuncu, evlat acısıyla kahroldu.

"BİZİ VAR EDEN BİZDEN DAHA ÇOK SEVDİ SENİ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ölüm acısını paylaşan Engin Yüksel, "1 Ekim 2020 Perşembe... Annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih... 1 Ekim 2023 Pazar... 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün... Canım oğlum; yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım. Ne dündü be, ne gündü dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik... Seni, beni, bizi var eden benden bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu bende senin huzurunda uyuyacağım oğlum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Engin Yüksel'in 2,5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Oyuncu Engin Yüksel'in 2,5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Oyuncu Engin Yüksel'in 2,5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Oyuncu Engin Yüksel'in 2,5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Oyuncu Engin Yüksel'in 2,5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Oyuncu Engin Yüksel'in 2,5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Oyuncu Engin Yüksel'in 2,5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Engin Yüksel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Engin Yüksel'in 2 yaşındaki oğlu vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Engin Yüksel'in 2 yaşındaki oğlu vefat etti - Son Dakika
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