Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım

Çok Güzel Hareketler Bunlar, Galip Derviş ve Kutsal Damaca gibi başarılı yapımlarla adını geniş bir kitleye duyuran ve sonrası Survivor 2020'ye katılan Ersin Korkut, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Özel hayatı hakkında konuşan oyuncu, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı.

"ADA ŞARTLARI ÇOK ZORDU"

Acun Ilıcalı'nın kendisini 5 sezon boyunca istediğini söyleyen Korkut, adada yaşadıklarını şöyle anlattı: "Acun bey, Yılmaz Erdoğan'a kadar beni istediğini söylemiş. Bana gelerek 'Artık Acun'u kırmayalım' dediler, ben de kabul ettim. Survivor'un zorluklarını gördüm. Herkes yemek konusu merak ediyor da zaten sözleşmenin ilk maddesi oyunu kazanan yemek yer. Ada şartları gerçekten zor. İzlediğiniz gibi aynı hiçbir fark yok. Yarışmacılara sandviç verildiği söyleniyordu ama bir Allah'ın kulu da bana bir şey vermedi. Bir gün bisküvi gördüm ve göz hakkım diye aldım. Adada gerçekten tuvalet yok. Sadece çekim alanlarına herkesin kullanması için kuruluyordu. Survivor bir karakter meselesi.

"SURVIVOR ALL STAR İÇİN ACUN ILICALI'YLA ANLAŞAMADIM"

Survivor All Star'da neden yer almadığını anlatan Ersin Korkut, "All Star için teklif geldi ve 2 kere görüşmeye gittim. Benim yarıştığım Mert, Aycan ve diğerleri Acun Ilıcalı ile anlaşırken bir tek ben anlaşamadım. İkinci kez katılmak hiç aklımda yoktu ama diğer arkadaşlarım katılınca ben de düşündüm ama olmadı" dedi.

"AŞIK OLURSAM EVLENİRİM"

Bu zamana kadar neden evlenmediğinden bahseden Ersin Korkut, "Evlilik zor bir durum. Kader, kısmet diyelim. Zamanında platonik olarak aşık olmuştum, aynı duyguyu yine yaşarsam evlenirim. Annem ve babam her gün evlilik soruyor. 5 kardeşin içinde tek bekar benim. Gündeme baktığımda da herkesin evliliği ikinci plana attığını görüyorum" ifadelerini kullandı.