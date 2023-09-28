Oyuncu Goncagül Sunar, 10 gün içinde 2 meslektaşının ölmesine veryansın etti: İşsiz kalıyorlar - Son Dakika

Oyuncu Goncagül Sunar, 10 gün içinde 2 meslektaşının ölmesine veryansın etti: İşsiz kalıyorlar

Son Güncelleme: 28.09.2023 11:55

Oyuncu Seda Fettahoğlu, dün bir parkta şakağında vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. 10 gün önce oyuncu Merve Kayaalp'in babasının silahıyla kendini öldürmesine ve Fettahoğlu'nun vefatına isyan eden oyuncu Goncagül Sunar, meslektaşlarının işsiz kalarak psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.

Çocuklar Duymasın'daki Sultan rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Seda Fettahoğlu, dün İstanbul'daki bir parkta şakağında silahla kurulmuş şekilde bulundu. Fettahoğlu'nun ölümünün ardından sessiz kalmayan oyuncu Goncagül Sunar, işsizliğe ve projelerde hep aynı isimlere yer verilmesi tepki gösterdi.

CANSIZ BEDENİNİN YANINDA TABANCA BULUNDU

Şehir Tiyatroları oyuncusu ve dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulundu. Polis yaptığı incelemede Fettahoğlu'nun sağ şakağında bir mermi girişi tespit etti, yanında ise bir el ateşlenmiş tabanca buldu. Seda Fettahoğlu'nun çantasında bazı antidepresan ilaçların bulunduğu öğrenildi.

GONCAGÜL SUNAR: BAZI OYUNCULAR İŞ YAPAMADIKLARI İÇİN PSİKOLOJİK VE EKONOMİK SIKINTIDA

Oyuncu Goncagül Sunar ise Seda Fettahoğlu'nun vefatının ardından işsizliğe dikkat çekti. 10 gün önce oyuncu Merve Kayaalp'in kendisini babasının silahıyla vurmasını hatırlatan Sunar, " Türkiye'de bazı oyuncuların iş yapamadıkları için psikolojik ve ekonomik çok sıkıntıda olduğunun kim farkında acaba? Bu 2. intihar vakası. Görmezden gelinen, yok sayılan yetenekli insanlar dolu ülke. Bir yandan aynı anda 3 dizi 4 reklamda oynayan hep aynı tipler. Ne acımasız düzen" diyerek veryansın etti.

Oyuncu Goncagül Sunar, 10 gün içinde 2 meslektaşının ölmesine veryansın etti: İşsiz kalıyorlar

OYUNCU MERVE KAYALAP'E NE OLMUŞTU?

Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Düşler ve Umutlar, Elif, Şeref Meselesi ile Savaşçı gibi dizilerde rol alan Merve Kayaalp, Muğla'daki evinde babasına ait ruhsatlı silahla yaşamına son verdi.

Oyuncu Goncagül Sunar, 10 gün içinde 2 meslektaşının ölmesine veryansın etti: İşsiz kalıyorlar
Seda Fettahoğlu
Oyuncu Goncagül Sunar, 10 gün içinde 2 meslektaşının ölmesine veryansın etti: İşsiz kalıyorlar
Merve Kayaalp

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Son Dakika Magazin Oyuncu Goncagül Sunar, 10 gün içinde 2 meslektaşının ölmesine veryansın etti: İşsiz kalıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Goncagül Sunar, 10 gün içinde 2 meslektaşının ölmesine veryansın etti: İşsiz kalıyorlar - Son Dakika
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