Oyuncu Goncagül Sunar, 10 gün içinde 2 meslektaşının ölmesine veryansın etti: İşsiz kalıyorlar

Çocuklar Duymasın'daki Sultan rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Seda Fettahoğlu, dün İstanbul'daki bir parkta şakağında silahla kurulmuş şekilde bulundu. Fettahoğlu'nun ölümünün ardından sessiz kalmayan oyuncu Goncagül Sunar, işsizliğe ve projelerde hep aynı isimlere yer verilmesi tepki gösterdi.

CANSIZ BEDENİNİN YANINDA TABANCA BULUNDU

Şehir Tiyatroları oyuncusu ve dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulundu. Polis yaptığı incelemede Fettahoğlu'nun sağ şakağında bir mermi girişi tespit etti, yanında ise bir el ateşlenmiş tabanca buldu. Seda Fettahoğlu'nun çantasında bazı antidepresan ilaçların bulunduğu öğrenildi.

GONCAGÜL SUNAR: BAZI OYUNCULAR İŞ YAPAMADIKLARI İÇİN PSİKOLOJİK VE EKONOMİK SIKINTIDA

Oyuncu Goncagül Sunar ise Seda Fettahoğlu'nun vefatının ardından işsizliğe dikkat çekti. 10 gün önce oyuncu Merve Kayaalp'in kendisini babasının silahıyla vurmasını hatırlatan Sunar, " Türkiye'de bazı oyuncuların iş yapamadıkları için psikolojik ve ekonomik çok sıkıntıda olduğunun kim farkında acaba? Bu 2. intihar vakası. Görmezden gelinen, yok sayılan yetenekli insanlar dolu ülke. Bir yandan aynı anda 3 dizi 4 reklamda oynayan hep aynı tipler. Ne acımasız düzen" diyerek veryansın etti.

OYUNCU MERVE KAYALAP'E NE OLMUŞTU?

Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Düşler ve Umutlar, Elif, Şeref Meselesi ile Savaşçı gibi dizilerde rol alan Merve Kayaalp, Muğla'daki evinde babasına ait ruhsatlı silahla yaşamına son verdi.

Seda Fettahoğlu