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Oyuncu İnan Ulaş Torun, bir kız arkadaşıyla samimi şekilde görüntülendi - Son Dakika

Oyuncu İnan Ulaş Torun, bir kız arkadaşıyla samimi şekilde görüntülendi

22.10.2021 08:07

2019 yılında oyuncu Algı Eke'den boşanan İnan Ulaş Torun, önceki gün Nişantaşı'nda arkadaşı Hazal Bilginer'le sarmaş dolaş görüntülendi. Oyuncu, dakikalarca sarıldığı arkadaşını öpücüklere de boğdu.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu İnan Ulaş Torun, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.Ünlü oyuncunun bir mekanda birlikte vakit geçirdiği arkadaşı Hazal Bilginer'le sarmaş dolaş olması dikkat çekti.

KAMERALARI GÖRÜNCE PANİKLEDİLER

Mekan çıkışı kalabalıkta birlikte yürüyen ikiliden Torun'un, bir ara samimi bir şekilde sarıldığı Bilginer'in elini tutmaya çalıştığı görüldü. Bir müddet birlikte yürüyen ikili, bu sırada basın mensuplarının kadrajına girdiklerini anlayınca ne yapacağını şaşırdı.

"MAGAZİNE DÜŞERSEK ORADAN TÜM HABERLERE ÇIKARIZ"

Yol üzerinde vedalaştığı kız arkadaşına sıkı sıkıya sarılıp öpücük yağmuruna tutan oyuncu, bu sırada görüntülendiklerini fark edince "Aman abi bizi yakmayın. Magazine düşürsek oradan tüm haberlere çıkarız" diye konuştu. Panikleyen ikili ardından yine yollarına birlikte devam edip gözden kayboldu.

İşte çiftin samimi halleri...

Nişantaşı'nda sarmaş dolaş yakalandılar! İlk tepkisi şoke etti
Nişantaşı'nda sarmaş dolaş yakalandılar! İlk tepkisi şoke etti
Nişantaşı'nda sarmaş dolaş yakalandılar! İlk tepkisi şoke etti
Nişantaşı'nda sarmaş dolaş yakalandılar! İlk tepkisi şoke etti
Oyuncu İnan Ulaş Torun, bir kız arkadaşıyla samimi şekilde görüntülendi

İnan Ulaş Torun, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu İnan Ulaş Torun, bir kız arkadaşıyla samimi şekilde görüntülendi - Son Dakika Magazin


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