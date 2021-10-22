Oyuncu İnan Ulaş Torun, bir kız arkadaşıyla samimi şekilde görüntülendi

Film setinde korkunç kaza! Ünlü oyuncu, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu İnan Ulaş Torun, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.Ünlü oyuncunun bir mekanda birlikte vakit geçirdiği arkadaşı Hazal Bilginer'le sarmaş dolaş olması dikkat çekti.

KAMERALARI GÖRÜNCE PANİKLEDİLER

Mekan çıkışı kalabalıkta birlikte yürüyen ikiliden Torun'un, bir ara samimi bir şekilde sarıldığı Bilginer'in elini tutmaya çalıştığı görüldü. Bir müddet birlikte yürüyen ikili, bu sırada basın mensuplarının kadrajına girdiklerini anlayınca ne yapacağını şaşırdı.

"MAGAZİNE DÜŞERSEK ORADAN TÜM HABERLERE ÇIKARIZ"

Yol üzerinde vedalaştığı kız arkadaşına sıkı sıkıya sarılıp öpücük yağmuruna tutan oyuncu, bu sırada görüntülendiklerini fark edince "Aman abi bizi yakmayın. Magazine düşürsek oradan tüm haberlere çıkarız" diye konuştu. Panikleyen ikili ardından yine yollarına birlikte devam edip gözden kayboldu.

İşte çiftin samimi halleri...