Oyuncu Kaan Yıldırım, hakkında çıkan 1.8 Milyon TL'lik tekne kiraladı haberini yalanladı

Bir dönem Hadise ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım, bir süredir meslektaşı Pınar Deniz ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde baş başa tatil çıkan çiftin kesenin ağzını açarak 1 milyon 800 bin TL'ye tekne kiraladığı iddia edilmişti.

"BEN TATİLE ÖYLE BİR PARA VERMEM"

2. Sayfa'da yer alan habere göre, önceki gün Levent'te görüntülenen yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, 1 milyon 800 bin TL'lik tatil iddiasını yalanladı. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Yıldırım, "Kötü günler geçirdik. Bana menajerim attı ve şaşırdım. Yazmak için yazılıyor bence... Çünkü bizler ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. O kadar büyük paralar ve o kadar büyük şeyler... İnsan okurken hoş hissetmiyor, bunu söylemek istiyorum. Ben asla tatile öyle bir para vermem" ifadelerini kullandı.