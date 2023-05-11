Oyuncu Kaan Yıldırım, hakkında çıkan 1.8 Milyon TL'lik tekne kiraladı haberini yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Kaan Yıldırım, hakkında çıkan 1.8 Milyon TL'lik tekne kiraladı haberini yalanladı

11.05.2023 15:33

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi olan Pınar Deniz ile tatil yapmak için 1 milyon 800 bin TL ödeyerek tekne kiraladığı iddia edilen Kaan Yıldırım, sessizliğini bozarak konuştu. Hakkında çıkan haberi menajerinden öğrendiğini söyleyen Yıldırım, "Bizler ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ben asla tatile öyle bir para vermem" dedi.

Bir dönem Hadise ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım, bir süredir meslektaşı Pınar Deniz ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde baş başa tatil çıkan çiftin kesenin ağzını açarak 1 milyon 800 bin TL'ye tekne kiraladığı iddia edilmişti.

"BEN TATİLE ÖYLE BİR PARA VERMEM"

2. Sayfa'da yer alan habere göre, önceki gün Levent'te görüntülenen yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, 1 milyon 800 bin TL'lik tatil iddiasını yalanladı. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Yıldırım, "Kötü günler geçirdik. Bana menajerim attı ve şaşırdım. Yazmak için yazılıyor bence... Çünkü bizler ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. O kadar büyük paralar ve o kadar büyük şeyler... İnsan okurken hoş hissetmiyor, bunu söylemek istiyorum. Ben asla tatile öyle bir para vermem" ifadelerini kullandı.

Kaan Yıldırım, 1 milyon 800 TL'ye tekne kiraladığı iddiasını yalanladı
Kaan Yıldırım, 1 milyon 800 TL'ye tekne kiraladığı iddiasını yalanladı
Kaan Yıldırım, 1 milyon 800 TL'ye tekne kiraladığı iddiasını yalanladı
YORUMLAR
500
Kaan Yıldırım, 1 milyon 800 TL'ye tekne kiraladığı iddiasını yalanladı Kaan Yıldırım, 1 milyon 800 TL'ye tekne kiraladığı iddiasını yalanladı

Kaan Yıldırım, Pınar Deniz, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Kaan Yıldırım, hakkında çıkan 1.8 Milyon TL'lik tekne kiraladı haberini yalanladı - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı, dünya basınında da ses getirdi: Muhalefete katkı sağlayabilir
16:21 İnce'den sonra Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddialarına Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi
16:18 İstanbulspor-Galatasaray maçının oynanacağı yer belli oldu
16:09 Kadıköy'de mi oynanacak? İşte İstanbulspor-Galatasaray maçının adresi
16:07 Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck ve Jennifer Lopez, kameraların önünde tartıştı
16:07 İnce'nin ardından Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor? Bomba iddiaya yanıt Ümit Özdağ'dan geldi
16:03 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylıktan çekilen İnce için: Muharrem İnce ne oldu da çekildi bilemiyorum, üzüldüm
16:02 İnce'nin çekilme kararı dünya basınında böyle yankılandı: Muhalefete katkı sağlayabilir
16:02 Sinan Oğan, seçimlerin 2. tura kalması halinde kendisinin Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ortaya atan isme ateş püskürdü
15:56 Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez hakkında çıkan haberlere Ronaldo'nun annesi daha fazla sessiz kalamadı: Bu haberler yalan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 16:51:32. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncu Kaan Yıldırım, hakkında çıkan 1.8 Milyon TL'lik tekne kiraladı haberini yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement