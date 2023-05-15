Oyuncu Mehmet Aslantuğ, aday olduğu TİP'te milletvekili olamadı - Son Dakika
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Oyuncu Mehmet Aslantuğ, aday olduğu TİP'te milletvekili olamadı

15.05.2023 09:08

Türkiye İşçi Partisi'nden gelen teklif teklif üzerine Muğla'dan milletvekili adayı olanı oyuncu Mehmet Aslantuğ, TBMM'ye giremedi. Usta oyuncu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın teklifiyle milletvekili adayı olmuştu. Sandıkların açılmasıyla Muğla birinci sıradan milletvekili adayı olan oyuncunun akıbeti de belli oldu.

MECLİSE GİREMEDİ

Muğla'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. CHP yüzde 37.77, AK Parti yüzde 24.14, İYİ Parti yüzde 17.23, MHP yüzde 6.17, TİP ise yüze 5.67 oy aldı. 40.927 oyda kalan TİP'in adayı Mehmet Aslantuğ, Meclis'e giremedi. Seçim sonucuna göre Muğla'da CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 milletvekili kazandı.

SEÇİME 3 GÜN KALA HAYRANLARINA SESLENMİŞTİ

Seçime 3 gün kala Instagram hesabından video yayınlayarak takipçilerine seslenen Aslantuğ, paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sadece seçime değil, ülkenin onur mücadelesinin oylanacağı sabaha üç gün kaldı. Bu mühürlü zaman için; insiyatif alan, elini taşın altına koyan güzel çocuklarla birlikte olmaktan mutluyum. Ve... Bizzat buradan söylemek istediğim şeyler var! Saklayamam, esirgeyemem... Borçluyum! Nezaketen sorulmamış bütün sorulara; tüm haklara, özgürlüklere, meraklara… Bilmek isteyene, güvenmek isteyene; velhasıl umutlarını teslim etmeye hazır bütün niyetlere, gönül kapım üzerinden borçluyum! Ve hatta; yalanlara, korkulara, kıskançlıklara; arsızlığa, hırsızlığa da borcum var! Siyaseten değil, haysiyet üzerinden! Kendimi bildiğim, öğrendiğim ne varsa o nedenle. Öyleyse... Yine ve yeniden ödeyelim

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Son Dakika Magazin Oyuncu Mehmet Aslantuğ, aday olduğu TİP'te milletvekili olamadı - Son Dakika


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