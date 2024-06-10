Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi

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Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, bir süredir birlikte olduğu Cihan Ayger ile dünyaevine girdi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, dün Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu. Ezgi Mola, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Esra Ronabar ve Serkan Tınmaz, nikaha katılarak arkadaşlarına destek oldu. Nikahta beyaz sade uzun bir gelinlik giyen Dizdar, saçlarına da örgü yaptırdı. Heyecanı yüzüne yansıyan Dizdar, nikah esnasında soyadını karıştırınca herkesi güldürdü. Ünlü çift daha sonra yakın arkadaşlarının katıldığı bir parti organize etti.

Merve Dizdar ile Alice Müzikali'nde yer alan Serenay Sarıkaya ise sevgilisi Mert Demir'in Almanya konserine gittiği için nikaha katılamadı.