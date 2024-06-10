Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi - Son Dakika
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Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi

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Ünlü oyuncu Merve Dizdar, 10 aydır birlikte olduğu Cihan Ayger ile dün nikah masasına oturdu. Çiftin Kadıköy'deki nikahına aileleri ve ünlü isimler katıldı.

10.06.2024 07:59  Güncelleme: 08:14
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Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, bir süredir birlikte olduğu Cihan Ayger ile dünyaevine girdi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, dün Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu. Ezgi Mola, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Esra Ronabar ve Serkan Tınmaz, nikaha katılarak arkadaşlarına destek oldu. Nikahta beyaz sade uzun bir gelinlik giyen Dizdar, saçlarına da örgü yaptırdı. Heyecanı yüzüne yansıyan Dizdar, nikah esnasında soyadını karıştırınca herkesi güldürdü. Ünlü çift daha sonra yakın arkadaşlarının katıldığı bir parti organize etti.

Merve Dizdar ile Alice Müzikali'nde yer alan Serenay Sarıkaya ise sevgilisi Mert Demir'in Almanya konserine gittiği için nikaha katılamadı.

Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi

Merve Dizdar, Kadıköy, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • taner günaydın: evlendi boşandı boş haberler .. 18 1 Yanıtla
  • Mustafa Çoban: Kız eski kocan daha güzeldi 9 0 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Bu kadının neresini sevdin be adam.. 7 1 Yanıtla
  • Mustafa null: Bize ne 7 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Asgarî üçretli bu habere üzüldü . .. Haydi güzelim şeker ezelim . Bu sene de bekar gezelim :))) 4 0 Yanıtla
  • Fırat Helvacı: Bu nikahina gelirim ama bir dahakine kesinlikle gelmem ona gore... 0 0 Yanıtla

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