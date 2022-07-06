Oyuncu Nihat Altınkaya'nın babası yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Oyuncu Nihat Altınkaya'nın babası yaşamını yitirdi

06.07.2022 09:58

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Nihat Altınkaya'nın babası Yaşar Altınkaya, yaşamını yitirdi. Kurban Bayramı'na günler kala aldığı haberle yıkılan oyuncunun babası, Karabük'te toprağa verildi.

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen MİT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Nihat Altınkaya'nın babası Yaşar Altınkaya, tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Nihat Altınkaya'nın vefat eden babası, dün Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

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Baba Altınkaya için Şirinevler Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Altınkaya'nın yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınkaya'nın naaşı Öğlebeli Mezarlığı'nda toprağa verilirken, ünlü oyuncunun oldukça üzgün olduğu görüldü.

Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın babası hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın babası hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın babası hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nihat Altınkaya, Karabük, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Nihat Altınkaya'nın babası yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Nihat Altınkaya'nın babası yaşamını yitirdi - Son Dakika
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