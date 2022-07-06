Oyuncu Nihat Altınkaya'nın babası yaşamını yitirdi

Baba Altınkaya için Şirinevler Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Altınkaya'nın yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınkaya'nın naaşı Öğlebeli Mezarlığı'nda toprağa verilirken, ünlü oyuncunun oldukça üzgün olduğu görüldü.

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen MİT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Nihat Altınkaya 'nın babası Yaşar Altınkaya, tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde hayatını kaybetti. Nihat Altınkaya'nın vefat eden babası, dün Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA

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