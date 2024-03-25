Kanal D ekranlarında yayınlanan 3 Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Reha Özcan, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçim öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini ilan etti.
Rakibi Murat Kurum için seçim çalışmalarına katılan 17 bakanı eleştiren Ekrem İmamoğlu, "Topunuz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza" demişti. İmamoğlu'nun çıkışının ardından X hesabından bir paylaşım yapan usta oyuncu "Hayatımda 17 kişiden dayak yiyen hiç kimseyi yalnız bırakmadım. Oy kullanmayacaktım ama şimdi şartlar değişti" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı - Son Dakika
Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı. Vücudundaki kesikleri ve morlukları gösteren Taşkın, "Burnumu yumrukluyor, cinsel organıma tekmeler atıyordu" dedi.
Adana'nın Kozan ilçesine konser için gelen sanatçı Dodo, 3 yıldır yaşadığı uçak korkusunu Kozan konseriyle yendiğini söyledi. Kozan'da düzenlenen açık hava konserinde sanatçı yağmura rağmen sevenleriyle buluştu. DJ Mamy'nin coşturduğu gençler, Dodo, Ersan Er ve Ece Mumay'ın performanslarıyla keyifli bir gece geçirdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde Dodo, Kozan'ı çok beğendiğini ifade etti.
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olan Berk Göktaş, kazandığı parayı yurtdışındaki yüksek lisans eğitimi için kullanacağını söyledi.
Kim Milyoner Olmak İster'de Berk Göktaş isimli yarışmacı 5 milyon TL'lik final sorusunu yanıtlayarak büyük ödülü kazandı. Peki yapılacak kesintiler sonrası genç yarışmacının eline ne kadar para geçecek? Cevabı haberimizde...
Cem yılmaz, yeni gösterisinden elde edilen geliri Oyuncular Sendikası'na bağışladı. Sendika da bağışın ardından Yılmaz için bir teşekkür metni yayınladı.
Beria Özden, uyarılarına rağmen Survivor All Star'da Aleyna ile yakınlaşmaya devam eden eşi Yunus Emre'ye sinirlendi. Eşinin hareketlerine sinirlenen kısa süre önce bebeğini kaybettiği için zor günler geçiren Özden, sosyal medya profilinden eşinin adını ve soyadını kaldırdı.
Türk sinemasının ünlü ismi Kadir İnanır, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın 23 yıldır birlikte yaşadığı Jülide Kural, İnanır'ın beyin damarındaki pıhtının temizlendiğini ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirtti. Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmelerin sadece doktorları ve kendisi tarafından yapılan açıklamalar olacağını da söyledi.
Başarılı oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'ın dört yaşındaki kızları Aylin Mavi, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Aylin Mavi'nin babası Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından kızıyla ilgili bir video paylaştı ve Hande Erçel de sevinçle 'Şükürler olsun' yorumunu yaptı.
Survivor All Star yarışmasının iddialı isimlerinden Turbo Turabi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Turabi'nin düşük enerjisi ve sessiz halleriyle gündeme gelmesiyle birlikte, Acun Ilıcalı ile arasının açıldığı iddiaları ortaya atıldı. Turabi'nin yaptığı paylaşımlar da bu iddiaları güçlendirdi. Turabi, Acun Ilıcalı ile 2025 sezonu için anlaşması gerektiğini belirterek, aralarındaki gerginliği ima etti. Turabi'nin Acun Ilıcalı'yı özlediğini ve kendisine ulaşamadığını da dile getirdi. Bu sözlerin ardından Acun Ilıcalı ve Turabi arasındaki gerginlik iddiaları konuşulmaya başlandı.
The Walking Dead evreninde geçen 6 spin-off dizisi bulunuyor. Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond, Tales of The Walking Dead, The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: The Ones Who Live.
Ünlü halk bilimci, muzikolog ve Türk Halk müziği sanatçısı Mehmet Özbek kalp krizi geçirdi. Özbek'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Sümer Ezgü, yoğun bakıma alındığını ve umutlu olduklarını belirtti. Mehmet Özbek'in Türk Halk Müziği alanındaki önemli çalışmaları ve kariyeri hakkında detaylı bilgi verildi.
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