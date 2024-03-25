Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu\'nu destekleyeceğini açıkladı

Survivor All Star'ın en iddialı isimlerinden Turbo Turabi yarışmayı bıraktı

Survivor All Star yarışmasının iddialı isimlerinden Turbo Turabi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Turabi'nin düşük enerjisi ve sessiz halleriyle gündeme gelmesiyle birlikte, Acun Ilıcalı ile arasının açıldığı iddiaları ortaya atıldı. Turabi'nin yaptığı paylaşımlar da bu iddiaları güçlendirdi. Turabi, Acun Ilıcalı ile 2025 sezonu için anlaşması gerektiğini belirterek, aralarındaki gerginliği ima etti. Turabi'nin Acun Ilıcalı'yı özlediğini ve kendisine ulaşamadığını da dile getirdi. Bu sözlerin ardından Acun Ilıcalı ve Turabi arasındaki gerginlik iddiaları konuşulmaya başlandı.