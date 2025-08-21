Oyuncu Ufuk Bayraktar serbest bırakıldı - Son Dakika
Oyuncu Ufuk Bayraktar serbest bırakıldı

Oyuncu Ufuk Bayraktar serbest bırakıldı
21.08.2025 15:48  Güncelleme: 16:02
Oyuncu Ufuk Bayraktar serbest bırakıldı
Ezel dizisindeki ''Dayı'' rolüyle tanınan Ufuk Bayraktar, Beyoğlu'nda haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Yağma suçundan sevk edildiği mahkeme, adli kontrolle serbest bıraktı. Oyuncuya yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza atma şartı getirildi.

Geçtiğimiz ay Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla birlikte bir restorana giden Bayraktar'ın, işletme sahibine "Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Bunun için haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği öne sürülmüştü. Önceki gün aynı mekâna yeniden giden oyuncunun bu kez talep ettiği parayı 10 bin liraya düşürdüğü iddia edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Bayraktar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Birden fazla kişiyle birlikte "yağma" suçundan sulh ceza hâkimliğine sevk edilen oyuncu hakkında, tutuklama yerine adli kontrol kararı verildi. Bayraktar'ın yurt dışına çıkışı yasaklandı ve düzenli olarak karakola giderek imza atması zorunlu kılındı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından ortaya çıkan görüntülerde, ünlü oyuncunun restoran sahibiyle yaptığı konuşma ve beraberindeki kişilerle işletme önünde yaşanan tartışma yer aldı. Görüntülerde tarafların birbirlerini darp ettiği anlar da dikkat çekti. İddiaya göre Bayraktar, geçtiğimiz hafta beraberindeki 5 kişiyle Beyoğlu'ndaki bir restorana giderek işletmeciye, "Haftalık 25 bin lira vereceksin" diyerek tehditte bulundu. Birkaç gün sonra yeniden mekâna gelen oyuncunun bu kez talebini 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü. Ortaya çıkan görüntülerde Bayraktar'ın bir kişiye "Seni vuracağım" diye bağırdığı duyulurken, esnafla arasında geçen diyalog da dikkat çekti. Kayıtlarda Bayraktar'ın, "Çocuklara dedim haftalık 10 bin lira verin. Ben onlar para kazansın istediğim için söyledim. Vermek zorunda da değilsin" ifadelerini kullandığı görüldü. İşletmeci ise "Ben günde 17 saat çalışıyorum, niye 10 bin lira vereyim ki?" sözleriyle tepki gösterdi.

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
15:02
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
