2 Ekim'de evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın, 5 dakikalık duruşma sonunda tek celsede boşandı

Acemi Cadı dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Merve Boluğur, 2 Ekim'de nikah masasına oturduğu DJ Mert Aydın ile boşanma kararı aldı. Anlaşmalı olarak Beykoz Adliyesi'ne başvuran çift, bugün tek celsede boşandı.

5 DAKİKADA BİTTİ

Görkemli bir düğünle evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın, evliliklerinin 40. gününde yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldı. Ekim ayının başında alyansını çıkartarak babasının evine dönen Boluğur ile Aydın, anlaşmalı boşanma kararı alarak Beykoz Adliyesi'ne başvurdu. Çift, bugün görülen duruşmada 5 dakika içerisinde tek celsede boşandı.

MERVE BOLUĞUR SESSİZ KALDI

Adliyeden çıkarken görüntülenen Mert Aydın "Olmadı yürütemedik" derken adliyeden babasıyla çıkan Merve Boluğur da basın mensuplarının ısrarlı sorularına yanıtsız kalarak sadece "Lütfen babam var yanımda" demekle yetindi.