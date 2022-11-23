2 Ekim'de evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın, 5 dakikalık duruşma sonunda tek celsede boşandı - Son Dakika
Üye Girişi

2 Ekim'de evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın, 5 dakikalık duruşma sonunda tek celsede boşandı

23.11.2022 17:00

2 Ekim'de nikah masasına oturan oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın arasında olan evlilik resmen sona erdi. 5 dakikalık duruşmada anlaşmalı olarak boşanan çiftten Aydın adliye önünde "Yürütemedik" derken Boluğur da "Babam var" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

Acemi Cadı dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Merve Boluğur, 2 Ekim'de nikah masasına oturduğu DJ Mert Aydın ile boşanma kararı aldı. Anlaşmalı olarak Beykoz Adliyesi'ne başvuran çift, bugün tek celsede boşandı.

5 DAKİKADA BİTTİ

Görkemli bir düğünle evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın, evliliklerinin 40. gününde yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldı. Ekim ayının başında alyansını çıkartarak babasının evine dönen Boluğur ile Aydın, anlaşmalı boşanma kararı alarak Beykoz Adliyesi'ne başvurdu. Çift, bugün görülen duruşmada 5 dakika içerisinde tek celsede boşandı.

MERVE BOLUĞUR SESSİZ KALDI

Adliyeden çıkarken görüntülenen Mert Aydın "Olmadı yürütemedik" derken adliyeden babasıyla çıkan Merve Boluğur da basın mensuplarının ısrarlı sorularına yanıtsız kalarak sadece "Lütfen babam var yanımda" demekle yetindi.

YORUMLAR
500

Merve Boluğur, Mert Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2 Ekim'de evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın, 5 dakikalık duruşma sonunda tek celsede boşandı - Son Dakika


Son Dakika
16:53 2 Ekim'de evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın, 5 dakikalık duruşma sonunda tek celsede boşandı
16:46 İranlı bir kadın, İzmir'deki Türk kadınlarına tek tek bu notu uzattı: Sizin gibi saçlarımızı dalgalandırmamız bizim için suç
16:39 Cemil İpekçi'den "Cinsiyet değiştirmeyi düşündün mü?" sorusuna cevap: İnancıma ters
16:11 Düzce, 5.9 şiddetindeki depremin ardından 138 artçı deprem daha yaşadı
15:59 Katarlıları şaşırtan kostüm! Dünya Kupası'nda Japon taraftarların renkli görüntüleri olay oldu
15:48 Kate Middleton, Kral 3. Charles'ın davetine göğsünde Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafıyla katıldı
15:28 4 çocuklu karı-koca, aynı araçta cansız halde bulunmuştu! Gizemli olayda sır perdesi aralandı
15:21 Yorumcu Mehmet Demirkol'un Düzce depreminden sonra verdiği tavsiye tepki topladı: Uzman olmadığınız konularda bilgi vermeyin
14:58 Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! Fas ile Hırvatistan puanları paylaştı
14:51 Kapalıçarşı'da Amerikalı bir turistin halıya ödediği fiyat dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 17:04:25. #1.11#
SON DAKİKA: 2 Ekim'de evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın, 5 dakikalık duruşma sonunda tek celsede boşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement