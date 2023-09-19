Oyunculuğundan dolayı linç edilen Hande Erçel, ağlama sahnesindeki performansıyla alkış topladı - Son Dakika

Oyunculuğundan dolayı linç edilen Hande Erçel, ağlama sahnesindeki performansıyla alkış topladı

Son Güncelleme: 19.09.2023 13:21

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni sezonda FOX TV'de yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşıyor. Dizideki performansı genel olarak eleştiri alsa da, Erçel'in ağlama sahnesindeki oyunculuğu izleyicilerden tam not aldı.

Daha önce birçok projede yer alan Hande Erçel, yeni sezonda FOX TV'de yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz'le başrolü paylaşıyor. Dizideki performansından dolayı beğenilmeyen oyuncunun ağlama sahnesindeki oyunculuğu tam not aldı.

"BU SEFER OLMUŞ"

Dizide savcı Leyla Gediz'i oynayan Hande Erçel, mimikleri ve oyunculuk performansından dolayı hiç beğenilmemişti. Ancak oyuncunun dün akşam ekrana gelen 2. bölümdeki ağlama sahnesi izleyicilerden geçer not aldı. Oyuncu için "Bu sefer olmuş hakkını yememek lazım" yorumu yapıldı.

İşte Hande Erçel için yapılan bazı yorumlar:

Oyunculuğundan dolayı linç edilen Hande Erçel, ağlama sahnesindeki performansıyla alkış topladı

BAMBAŞKA BİRİNİ'NİN KONUSU NE?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

Dizinin oyuncu kadrosunda Burak Deniz ve Hande Erçel'in yanı sıra Cem Davran, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Berrin Arısoy, Uğur Uzunel, Begüm Akkaya, Polen Emre ve Menderes Samancılar yer alıyor.

Oyunculuğundan dolayı linç edilen Hande Erçel, ağlama sahnesindeki performansıyla alkış topladı
Oyunculuğundan dolayı linç edilen Hande Erçel, ağlama sahnesindeki performansıyla alkış topladı
Oyunculuğundan dolayı linç edilen Hande Erçel, ağlama sahnesindeki performansıyla alkış topladı
Oyunculuğundan dolayı linç edilen Hande Erçel, ağlama sahnesindeki performansıyla alkış topladı
Oyunculuğundan dolayı linç edilen Hande Erçel, ağlama sahnesindeki performansıyla alkış topladı

Bambaşka Biri, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyunculuğundan dolayı linç edilen Hande Erçel, ağlama sahnesindeki performansıyla alkış topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyunculuğundan dolayı linç edilen Hande Erçel, ağlama sahnesindeki performansıyla alkış topladı - Son Dakika
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