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Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı - Son Dakika

Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı

03.01.2022 08:09

50 yaşındaki Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük olan İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar ile ilk kez fotoğraf paylaştı.

50 yaşındaki Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Özcan Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.

ROMANTİK POZLAR

Deniz, sevgilisinin kendisine sarıldığı karelere, kalp ve çiçek emojisi koydu. Deniz, geçtiğimiz hafta 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasını kaybetmişti.

Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı
Özcan Deniz'den ilk paylaşım
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Samar Dadgar, Özcan Deniz, Kıbrıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı - Son Dakika
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