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Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan darp iddiası! Kafasını cama vurup ''Seni gebertirim'' demiş - Son Dakika

Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan darp iddiası! Kafasını cama vurup ''Seni gebertirim'' demiş

04.02.2022 19:48
Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan darp iddiası! Kafasını cama vurup ''Seni gebertirim'' demiş

Mihriban Hurbacı, bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor forması giyen futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darbedildiğini öne sürdü. Jandarma Karakoluna şikayette bulunan Hurmacı "Beni bir odaya çekerek ellerime yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, 'Seni gebertirim' diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım" dedi.

Mihriban Hurmacı'nın futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darbedildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yüzünün kanlar içerisinde kaldığı fotoğrafları paylaşan Mihriban Hurmacı, Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu.

"TELEFONUNDA BAŞKA KADINLARA AİT MESAJLAR VE FOTOĞRAFLAR GÖRDÜM"

2. Sayfa'nın haberine göre, Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi olan Hurmacı, yaşadıklarını ilk kez anlattı. Mihriban Hurmacı, "Dün akşam saat 21.00'de Özer'in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık.

Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan darp iddiası! Kafasını cama vurup ''Seni gebertirim'' demiş

"SENİ GEBERTİRİM"

Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım" dedi. Mihriban Hurmacı, yüzü kanlar içindeki fotoğrafını da paylaştı.

NE OLMUŞTU?

En son Bursaspor'da forma giydikten sonra yeşil-beyazlı takımın sözleşmeyi uzatmaması üzerine kulüp bulamayan futbolcu Özer Hurmacı, 1 Eylül'de İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle 'çekişmeli' olarak boşanma davası açtı.

Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan darp iddiası! Kafasını cama vurup ''Seni gebertirim'' demiş

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Öne sürülen iddiaların kurgu ve iftira olduğunu belirten Mihriban Hurmacı ise, 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep etmişti. Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, ayrıca 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Yaşanan tüm bu olayların ardından ünlü çiftten sürpriz bir hamle geldi. Ünlü çift geçtiğimiz ay barıştıklarını sosyal medyadan ilan etti.

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Özer Hurmacı, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan darp iddiası! Kafasını cama vurup ''Seni gebertirim'' demiş - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan darp iddiası! Kafasını cama vurup ''Seni gebertirim'' demiş - Son Dakika
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