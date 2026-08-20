Özgü Kaya ağzından kaçırdı! Murat Dalkılıç meğer evde... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgü Kaya ağzından kaçırdı! Murat Dalkılıç meğer evde...

Özgü Kaya ağzından kaçırdı! Murat Dalkılıç meğer evde...
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgü Kaya, katıldığı YouTube programında Murat Dalkılıç ile ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, ev hallerinden birbirlerinin işlerine verdikleri desteğe kadar merak edilenleri anlattı.

Oyuncu Özgü Kaya, Ege Kökenli'nin YouTube kanalına konuk oldu. Murat Dalkılıç ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalar yapan Kaya, ikilinin evdeki hallerinden bahsetti.

Murat Dalkılıç'ın evde sürekli bir şeyler karaladığını ve müzikle ilgilendiğini söyleyen Kaya, iki sanatçının bir arada olduğu evin nasıl olduğunu anlatırken, “Bir kere iki sanatçı değil de iki delinin olduğu ev gibi bizim ev aslında. Biz çok güzel deliyiz” dedi.

Özgü Kaya ağzından kaçırdı! Murat Dalkılıç meğer evde...

“BİRBİRİMİZİN TAM ZITTIZ”

Kaya, kendisiyle Dalkılıç'ın birçok konuda birbirinden farklı olduğunu ancak bu farklılıkların ilişkilerini tamamladığını söyledi.

“Biz birbirimizin tam zıttıyız ama bence mükemmel bir birleşim” diyen oyuncu, ikilinin konuşmadan birbirlerini anlayabildiğini de belirtti. Kaya, kalabalık ortamlarda bile Dalkılıç'ın kendisinin ne düşündüğünü bakışlarından anlayabildiğini anlattı.

Özgü Kaya ağzından kaçırdı! Murat Dalkılıç meğer evde...

“BİRBİRİMİZİN İŞLERİNE KARIŞIYORUZ”

Ünlü oyuncu, ilişkilerinde birbirlerinin işlerine de fikir verdiklerini söyledi. Kaya, “Biz birbirimizin işlerine çok güzel karışıyoruz. Güzel bir yani karışıyoruz derken güzellikle ve müsaadeyle karışıyoruz. Çünkü birbirimizin fikrine önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Birlikte şarkı yapıp yapmayacakları sorulan Kaya, şu an için böyle bir çalışmalarının olmadığını belirtti. Oyunculuk kariyerine odaklandığını anlatan Kaya, geçmişte albüm teklifleri aldığını ancak oyunculuk alanında ilerlemeyi tercih ettiğini söyledi.

“NEŞESİ BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR”

Kaya, Dalkılıç'ın en sevdiği özelliğinin neşesi olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin kriz anlarında bile kahkahayla karşılık verdiğini belirterek, “Murat'ın başına bir kriz gelir. O kriz sana bana gelse serumlar yeriz, ayılırız, bayılırız falan. Murat bunu o kadar komik bir kahkahayla karşılıyor” dedi.

Kaya ayrıca Dalkılıç'ın en gıcık olduğu huyunun uzun uzun konuşması olduğunu da esprili bir şekilde anlattı.

Programın ilerleyen dakikalarında ilişkilerinin süresi de konuşuldu. Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olduklarını belirten Kaya, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını söyledi.

Murat Dalkılıç, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Özgü Kaya, YouTube, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özgü Kaya ağzından kaçırdı! Murat Dalkılıç meğer evde... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Hatay’da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı Hatay'da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı
Suriye’nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü Suriye'nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü
Sandıklı’da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Sandıklı'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Bir ilimiz alarm durumunda Ölü sayısı maalesef 13’e yükseldi Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş
Alihan Kuriş’in ’gizli hat’ oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış
Aynı kaderi paylaştılar Yan yana defnedildiler Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler
Memur ve emekli ne kadar zam alacak Rakamlar netleşmeye başladı Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Rakamlar netleşmeye başladı

11:15
Türkiye’nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
11:00
335 bin TL’ye otomobil geliyor Üstelik şarj derdi de olmayacak
335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak
10:47
Masaya yumruğunu vurdu Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
10:30
Altın fiyatları uçuşta Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
Altın fiyatları uçuşta! Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
10:29
Bu akşam Avrupa sahnesindeyiz İşte muhtemel 11’ler ve tüm detaylar
Bu akşam Avrupa sahnesindeyiz! İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar
10:18
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
09:44
Doğruysa yer yerinden oynar Suriye-İsrail arasında gizli görüşme iddiası
Doğruysa yer yerinden oynar! Suriye-İsrail arasında gizli görüşme iddiası
09:15
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet! Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü
08:36
Evlilik kredisinde şartlar değişti
Evlilik kredisinde şartlar değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 11:29:49. #7.13#
SON DAKİKA: Özgü Kaya ağzından kaçırdı! Murat Dalkılıç meğer evde... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.