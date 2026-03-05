Özge Özpirinçci aldığı \'\'Ahlaksız teklif\'\'i kahkahalarla anlattı: Ablacım bunu gerçekten benden mi istiyorsun?

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken, sosyal medya üzerinden aldığı ilginç bir mesajı takipçileriyle paylaştı. Programda "Ahlaksız teklif alıyor musun?" sorusuna yanıt veren Özpirinçci, yaşadığı ilginç bir anıyı kahkahalarla anlattı.

"ÖZGE ABLA ASKERDEYİM, ZOR DURUMDAYIM"

Kendisine gelen mesajların bazen çok şaşırtıcı olduğunu belirten ünlü oyuncu, bir askerin kendisinden fotoğraf istediği o anları şu sözlerle aktardı: "O kadar komik ki, şimdi bu +18 diyeceğim bunu. Belki o çocuk artık çoktan bitirmiştir askerliğini diye düşünüyorum. Mesajda; 'Özge abla askerdeyim, zor durumdayım. Lütfen çıplak fotoğraf atar mısın?' yazıyordu."

"EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALIP GÖSTERMİŞLİĞİM VAR"

Gelen bu tuhaf isteğe tepkisini dile getiren Özpirinçci, "Yani böyle şey diyesim geldi; 'Ablacım bunu gerçekten benden mi istiyorsun ya?'" ifadelerini kullandı. Sunucunun şaka yollu "Atmadın tabii?" sorusu üzerine ise başarılı oyuncu, "Yok yani, ne fotoğraf ne cevap... Atmadım tabii ki de ama screenshot'ını alıp çok göstermişliğim var" diyerek konuyu esprili bir dille noktaladı.