Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisinde rol alacak! Alacağı ücret belli oldu

Kurtlar Vadisi dizisindeki "Elif" rolüyle hafızalara kazınan Özgü Namal, 9 yıllık aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle anlaştı. Setlere dönmeye hazırlanan Namal'ın diziden kazanacağı ücret ise belli oldu. Ünlü oyuncunun bölüm başı 700 bin lira kazanacağı konuşuluyor.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Gold Film ile anlaşan Özgü Namal, başarılı senarist Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar dizisinde rol alacak. Namal, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk kariyeriyle ön plana çıkan Özcan Deniz ile partner olacak.

ALACAĞI ÜCRET ŞAŞIRTTI

10Haber'de yazan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Meryem karakterine hayat verecek olan Özgü Namal'ın proje için İstanbul'a döneceği ve setteki çalışma saatlerinin çocuklarına uygun düzenlenmesini istediği öğrenildi. Ünlü oyuncunun diziden bölüm başı 700 bin TL istediği konuşuluyor.