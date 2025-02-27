Özkan Karakuşoğlu ünlülerin kombinlerini yorumladı: "Bu haftanın faciası Sibel Can" - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Özkan Karakuşoğlu ünlülerin kombinlerini yorumladı: "Bu haftanın faciası Sibel Can"

Özkan Karakuşoğlu ünlülerin kombinlerini yorumladı: "Bu haftanın faciası Sibel Can"

Modacı Özkan Karakuşoğlu'nun sunduğu Moda Magazin Programı'nın yeni bölümü Haberler.com'da yayınlandı. Karakuşoğlu, ünlü isimlerin sahne kombinlerini değerlendirdi. Sibel Can'ın elbisesini "facialık" olarak nitelendirirken, Ebru Gündeş'in şıklığını övdü ve 10 puan verdi.

27.02.2025 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com'da yayınlanan Moda Magazin Programı'nın yeni bölümünde Özkan Karakuşoğlu, haftanın en çok konuşulan ünlü kombinlerini yorumladı. Sibel Can'ın sahne kıyafetini "nükleer patlama" olarak değerlendirirken, Ebru Gündeş'e tam puan verdi.

"SİBEL CAN'IN KOMBİNİ HAFTANIN FACİASI"

Özkan Karakuşoğlu, Sibel Can'ın sahne kombinini ağır bir dille eleştirdi. Payetli elbisesi ve dışarı taşan bluzu için "Bana göre bir facia mı diyeyim, nükleer patlama mı diyeyim? Üstüne giymiş olduğu pul payet elbisesi, içinden dışarıya taşmış olan bluzu ile bana göre bu haftanın faciası olarak nitelendiriyorum. Kendine yaptığı ihanete anlam veremiyorum" diyerek kıyafete 10 üzerinden 2 puan verdi.

Özkan Karakuşoğlu ünlülerin kombinlerini yorumladı: 'Bu haftanın faciası Sibel Can'

"İREM DERİCİ SAHNEYE UYKUDAN UYANIP ÇIKMIŞ GİBİ"

İrem Derici'nin sahne kombinini şaşkınlıkla değerlendiren Karakuşoğlu, "Güzel güzel uyurken telefon gelmiş de sahneye çıkmış gibi. Üstündeki jartiyer nedir, büstiyer nedir, o şapka nedir? İç çamaşırından bozma bir deri kıyafet. Sesiniz muhteşem, sahne enerjiniz ayrı bir güzel ama hiç bu olmuş mu?" ifadelerini kullandı ve 10 üzerinden 4 puan verdi.

Özkan Karakuşoğlu ünlülerin kombinlerini yorumladı: 'Bu haftanın faciası Sibel Can'

"EBRU GÜNDEŞ BU HAFTA ZİRVEDE"

Ebru Gündeş'in siyah elbisesini çok beğenen Karakuşoğlu, "Üstündeki işçilik, pelerin detayı ve vücut proporsiyonuna oturmasıyla bana çok cool geldi" diyerek ünlü şarkıcıya 10 üzerinden 10 puan verdi.

Özkan Karakuşoğlu ünlülerin kombinlerini yorumladı: 'Bu haftanın faciası Sibel Can'

Ebru Gündeş, Sibel Can, Magazin, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özkan Karakuşoğlu ünlülerin kombinlerini yorumladı: 'Bu haftanın faciası Sibel Can' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:25 Ahmet Türk’ten Sırrı Süreyya Önder’e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma
17:03 Öcalan’ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:49 Öcalan’ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi Öcalan'ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
07:10 Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
01:14 Son atama kararları yürürlüğe girdi Son atama kararları yürürlüğe girdi
00:16 ABD Temsilciler Meclisi’nden Batı Şeria için tepki çeken talimat ABD Temsilciler Meclisi'nden Batı Şeria için tepki çeken talimat
00:05 Bakan Fidan: Trump akıl tutulması yaşıyor Bakan Fidan: Trump akıl tutulması yaşıyor
23:44 YSK’nın kararıyla 5 mahallede seçimler yenilenecek YSK'nın kararıyla 5 mahallede seçimler yenilenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 17:45:30. #1.12#
SON DAKİKA: Özkan Karakuşoğlu ünlülerin kombinlerini yorumladı: "Bu haftanın faciası Sibel Can" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.