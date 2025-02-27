Özkan Karakuşoğlu ünlülerin kombinlerini yorumladı: 'Bu haftanın faciası Sibel Can'

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Haberler.com'da yayınlanan Moda Magazin Programı'nın yeni bölümünde Özkan Karakuşoğlu, haftanın en çok konuşulan ünlü kombinlerini yorumladı. Sibel Can'ın sahne kıyafetini "nükleer patlama" olarak değerlendirirken, Ebru Gündeş'e tam puan verdi.

"SİBEL CAN'IN KOMBİNİ HAFTANIN FACİASI"

Özkan Karakuşoğlu, Sibel Can'ın sahne kombinini ağır bir dille eleştirdi. Payetli elbisesi ve dışarı taşan bluzu için "Bana göre bir facia mı diyeyim, nükleer patlama mı diyeyim? Üstüne giymiş olduğu pul payet elbisesi, içinden dışarıya taşmış olan bluzu ile bana göre bu haftanın faciası olarak nitelendiriyorum. Kendine yaptığı ihanete anlam veremiyorum" diyerek kıyafete 10 üzerinden 2 puan verdi.

"İREM DERİCİ SAHNEYE UYKUDAN UYANIP ÇIKMIŞ GİBİ"

İrem Derici'nin sahne kombinini şaşkınlıkla değerlendiren Karakuşoğlu, "Güzel güzel uyurken telefon gelmiş de sahneye çıkmış gibi. Üstündeki jartiyer nedir, büstiyer nedir, o şapka nedir? İç çamaşırından bozma bir deri kıyafet. Sesiniz muhteşem, sahne enerjiniz ayrı bir güzel ama hiç bu olmuş mu?" ifadelerini kullandı ve 10 üzerinden 4 puan verdi.

"EBRU GÜNDEŞ BU HAFTA ZİRVEDE"

Ebru Gündeş'in siyah elbisesini çok beğenen Karakuşoğlu, "Üstündeki işçilik, pelerin detayı ve vücut proporsiyonuna oturmasıyla bana çok cool geldi" diyerek ünlü şarkıcıya 10 üzerinden 10 puan verdi.