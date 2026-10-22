Soner Olgun için iki ayrı taziye: Özlem Koldaş, kızının çağrılmamasına kırıldı

Özlem Koldaş, Soner Olgun’un önceki evliliğinden olan kızı Ayşecan Olgun’un ayrı bir taziye düzenlediğini ve kendilerini davet etmediğini söyledi. Koldaş, “Beni davet etmeyebilirdi. Buna kırılmazdım. Ama onun bir kız kardeşi var. Elif var” sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.

Ayşecan Olgun - Soner Olgun

“KIRGINLIĞIM KENDİM İÇİN DEĞİL, KIZIM İÇİN”

Soner Olgun için taziye yeri açıp herkese haber verdiğini, Ayşecan’a da bilgi verdiğini anlatan Koldaş, daha sonra kendilerinden habersiz başka bir taziye düzenlendiğini öğrendiğini belirtti. Koldaş, kızı Elif’in babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakılmasına üzüldüğünü söyledi.

Elif Olgun - Soner Olgun

SONER OLGUN 67 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Soner Olgun, 16 Ekim’de 67 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için 18 Ekim’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi. Olgun’un cenazesi, Teşvikiye Camii’nde kılınan namazın ardından Hasdal Mezarlığı’na defnedildi.