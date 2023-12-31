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İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün dansı dikkat çekti - Son Dakika
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İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün dansı dikkat çekti

Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'de avyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ergüçlü'nün sahne için ders aldığı kadının Ezo isimli konsomatris olduğu ortaya çıktı. Yılmaz Erdoğan'ın da bu sahneyi izlediği ve Ergüçlü'nün Dilber rolü için Ezo ile çalıştığı iddia edildi.

İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü\'nün dansı dikkat çekti
31.12.2023 - 13:02,  Güncelleme: 13:19
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Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri dizisinde avyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı dikkat çekti.Ergüçlü'nün sahne için ders aldığı kadın ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Ezo isimli konsomatristen ders almış.

TANITIMA DANS SAHNESİ DAMGA VURDU

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolü paylaşacağı İnci Taneleri dizisi şimdiden adından söz ettiriyor. Dizinin tanıtımında gerçek bir pavyonda çekilen sahnede Hazar Ergüçlü'nün mini elbisesiyle oyun havası oynadığı anlar yer aldı. Dansıyla sosyal medyaya damga vuran Ergüçlü'nün dansı ve sahneyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış

ÖZEL DERS ALMIŞ

Yılmaz Erdoğan'ın bu sahne için Ezo isimli konsomatrisi Ankara'ya gidip yerinde izlediği ve Hazar Ergüçlü'nün Dilber rolü için Ezo'yla çalıştığı, ders aldığı öne sürüldü. Söz konusu videodaki şarkı ve müzisyenin de dizinin fragmanındakiyle aynı olması dikkat çekti.

Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
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Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri, Hazar Ergüçlü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün dansı dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün dansı dikkat çekti - Son Dakika
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