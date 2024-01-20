Paylaşımı ortalığı karıştırdı! Şarkıcı Özgün, boşanacağı iddiasını yalanladı

İmamoğlu ve Kurum\'a seçimde iki rakip daha geliyor

Elveda, Şeytan, Kandırmam Lazım, İstiklal ve Sadece Arkadaşız gibi şarkılarıyla ünlenen Özgün, 2012 yılında müzisyen Nilda Kaçar ile evlenmiş ve bir erkek bebeği olmuştu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan şarkıcının "Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı" yazılı bir paylaşım yapması akıllara boşanacağı iddiasını getirdi. Gelen mesajların ardından konuya açıklık getiren şarkıcı, boşanma iddiasını yalanladı.

"NİLDA BENİ TERK EDERSE INSTAGRAM'A YAZMAM"

Yeni şarkısı Selamsız'ın heyecanını yaşayan Özgün, bestede yer alan "Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı" sözlerini paylaşınca ortalık karıştı. Eşiyle boşanacağı konuşulan şarkıcı, ailesiyle arabada bir video yayınlayarak "Şarkımızın sözünü paylaştık. Yanlış anlayanlar olmuş. Sıkıntı yok arkadaşlar. Allah korusun, Nida beni terk ederse story atmam. Yazmam Instagram'a" ifadelerini kullandı.