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Paylaşımı ortalığı karıştırdı! Şarkıcı Özgün, boşanacağı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Paylaşımı ortalığı karıştırdı! Şarkıcı Özgün, boşanacağı iddiasını yalanladı

2012'de Nilda Kaçar ile nikah masasına oturan şarkıcı Özgün'ün "Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı" demesi akıllara eşinden boşanacağı söylentisini getirdi. Yorumların ardından açıklama yapan şarkıcı, yanlış anlaşıldığını o sözlerin şarkısına ait olduğunu belirtti.

20.01.2024 - 08:31,  Güncelleme: 08:48
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Elveda, Şeytan, Kandırmam Lazım, İstiklal ve Sadece Arkadaşız gibi şarkılarıyla ünlenen Özgün, 2012 yılında müzisyen Nilda Kaçar ile evlenmiş ve bir erkek bebeği olmuştu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan şarkıcının "Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı" yazılı bir paylaşım yapması akıllara boşanacağı iddiasını getirdi. Gelen mesajların ardından konuya açıklık getiren şarkıcı, boşanma iddiasını yalanladı.

"NİLDA BENİ TERK EDERSE INSTAGRAM'A YAZMAM"

Yeni şarkısı Selamsız'ın heyecanını yaşayan Özgün, bestede yer alan "Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı" sözlerini paylaşınca ortalık karıştı. Eşiyle boşanacağı konuşulan şarkıcı, ailesiyle arabada bir video yayınlayarak "Şarkımızın sözünü paylaştık. Yanlış anlayanlar olmuş. Sıkıntı yok arkadaşlar. Allah korusun, Nida beni terk ederse story atmam. Yazmam Instagram'a" ifadelerini kullandı.

Paylaşımı ortalığı karıştırdı! Şarkıcı Özgün, eşi Nilda Kaçar'dan boşanacağı iddiasını yalanladı
Paylaşımı ortalığı karıştırdı! Şarkıcı Özgün, eşi Nilda Kaçar'dan boşanacağı iddiasını yalanladı
Paylaşımı ortalığı karıştırdı! Şarkıcı Özgün, eşi Nilda Kaçar'dan boşanacağı iddiasını yalanladı
Paylaşımı ortalığı karıştırdı! Şarkıcı Özgün, eşi Nilda Kaçar'dan boşanacağı iddiasını yalanladı
Paylaşımı ortalığı karıştırdı! Şarkıcı Özgün, boşanacağı iddiasını yalanladı
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Instagram, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Paylaşımı ortalığı karıştırdı! Şarkıcı Özgün, boşanacağı iddiasını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paylaşımı ortalığı karıştırdı! Şarkıcı Özgün, boşanacağı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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