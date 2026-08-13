Ünlü oyuncu sahnede peş peşe düştü, olan bacağına oldu

Arka Sıradakiler dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Pelin Akil, oyunculuk kariyerini tiyatro sahnesinde de sürdürüyor. Akil, Hayko Cepkin’le birlikte başrolünü üstlendiği Jekyll & Hyde Müzikalindeki performansıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Müzikalde sahne gereği gerçekleştirdiği hareket sırasında istediği gibi düşemeyen Akil, peş peşe dizinin aynı noktasının üzerine düştüğünü anlattı. Yaşadığı düşüşler nedeniyle bacağında morluk oluşan oyuncu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yaşadığı durumu anlatan Akil, “Oyunun bir yerinde düşüyorum ve orada asla kontrollü düşemediğim için dizimin hep aynı yerine lap lap vuruyorum. O kadar çok canım acıdı ki...” sözleriyle yaşadığı zorluğu dile getirdi. Bacağındaki morluğu da gösteren oyuncu, “Sürekli morluğun üzerine düşüyorum” diyerek sitem etti.

Akil’in paylaşımı, sahne performanslarının perde arkasında oyuncuların yaşadığı fiziksel zorlukları da gözler önüne serdi.