Ünlü oyuncu sahnede peş peşe düştü, olan bacağına oldu - Son Dakika
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Ünlü oyuncu sahnede peş peşe düştü, olan bacağına oldu

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Jekyll & Hyde Müzikalinde sahne sırasında peş peşe düşen Pelin Akil, yaşadığı düşüşlerin ardından bacağında oluşan morluğu sosyal medya hesabından paylaştı.

Arka Sıradakiler dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Pelin Akil, oyunculuk kariyerini tiyatro sahnesinde de sürdürüyor. Akil, Hayko Cepkin’le birlikte başrolünü üstlendiği Jekyll & Hyde Müzikalindeki performansıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Ünlü oyuncu sahnede peş peşe düştü, olan bacağına oldu

Müzikalde sahne gereği gerçekleştirdiği hareket sırasında istediği gibi düşemeyen Akil, peş peşe dizinin aynı noktasının üzerine düştüğünü anlattı. Yaşadığı düşüşler nedeniyle bacağında morluk oluşan oyuncu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu sahnede peş peşe düştü, olan bacağına oldu

Yaşadığı durumu anlatan Akil, “Oyunun bir yerinde düşüyorum ve orada asla kontrollü düşemediğim için dizimin hep aynı yerine lap lap vuruyorum. O kadar çok canım acıdı ki...” sözleriyle yaşadığı zorluğu dile getirdi. Bacağındaki morluğu da gösteren oyuncu, “Sürekli morluğun üzerine düşüyorum” diyerek sitem etti.

Akil’in paylaşımı, sahne performanslarının perde arkasında oyuncuların yaşadığı fiziksel zorlukları da gözler önüne serdi.

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu sahnede peş peşe düştü, olan bacağına oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bana ne bize ne millete ne bundan 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    habermi şimdi bu 0 0 Yanıtla
  • Öcal Çınar Öcal Çınar:
    Pelin Akil de boşanınca doğru yolu bulanlardan :))) 0 0 Yanıtla
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